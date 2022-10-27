《真知灼見－溫灼培》英國縱再換首相，經匯劣勢難扭轉

《真知灼見》恭喜辛偉誠成為了新英國首相。由於他對處理經濟具豐富經濟，市場盼望他能

扭轉現今英經濟困局。也正因這份盼望，英鎊過去數天連日反彈，並升越１﹒１５美元這關位。

不過，由於英國現今面對的經濟環境實在惡劣，電費高昂，通脹高企，且經濟正在下滑，辛偉誠

所擁有的美好時光實在不多。下月１７日，其財長候俊偉將公布中期財政預算案。先前，候俊偉

把所有卓慧思不受歡迎的方案推翻贏得了不少市場掌聲並使英鎊上升，下月若要繼續贏得掌聲，

則必須交出能扭轉現今英經濟劣勢的良方。



＊英國債務危機爆發風險仍在＊



卓慧思的激進減稅方案引爆了英國債務危機。據了解，是因為過去１０多年間英國息率一直

偏低。英國的退休基金為了增加回報，不少基金經理把部分資金加大數倍槓桿以購買英國國債賺

取更高回報。當英國息率一直處於低水平，上述做法是穩賺。但當面對４０年高的通脹率，當英

倫銀行需要大舉加息，使債價下跌，這時候這些用了槓桿的退休基金，其損失便以倍數增加。而

在這時候當卓慧思還要增發債，便加速了債價下跌，並逼使這些退休基金必須止蝕拋債，並引爆

了債務危機。當明白這一切，便明白就是沒有卓慧思的減稅方案，隨英倫銀行的一步步加息，英

國的債務危機遲早也會出現，卓慧思只是把爆發時間推前而已。雖然英倫銀行挽救了今次的債務

危機，但幾可肯定是，隨英倫銀行往後繼續加息不排除將會引爆更多問題。始終，英國（包括全

球）投資者已對這個低息環境習以為常，過去不少投資也是建基於這個思維。或許大家會問，既

然這樣英倫銀行可否不加息呢？但問題是現在英國息率仍只有２﹒２５％，而英國通脹率卻高企

１０﹒１％，不加息英國通脹便會更加失控，這真要考驗新首相的能力！



＊政治影響了經濟決定＊



其實，解決現今英國困局的方案是有的，是英國必須盡快與俄羅斯和談，並重新採用俄羅斯

的便宜能源以化解是次英國的能源危機並降低通脹。但問題是，辛偉誠上任當天，除了主動與美

國總統拜登通電話，便是與烏克蘭總統澤連斯基通電，並強調在其任內英國對烏克蘭的支持將一

如既往般強大！既然如此，就真要看辛偉誠有否別的方法化解英國現今危機。維持長遠看淡英鎊

大方向，料９﹒５港元兌１英鎊為龐大上升阻力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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