《投資特寫－潘恩美》歐美經濟前景不明朗，亞洲經濟隱現曙光

《投資特寫》踏入第四季，通脹、加息、需求放緩、地緣政治等因素猶如凜冽寒風般持續吹

襲投資市場。歐美經濟正面臨嚴冬挑戰，反觀亞洲經濟某程度上不受歐美困境所影響，面對通脹

所帶來的影響也相對較少。亞洲市場於烏雲密布的環球投資市場中隱現曙光，有望成為２０２３

年的亮點。

亞洲所面對的通脹壓力較歐美少，區內主要經濟體中國及日本的貨幣政策亦傾向寬鬆。我們

預期，內地貨幣政策短期內將會維持寬鬆，以支持經濟從「清零」防疫政策和房地產行業改革中

復甦。

隨著亞洲各地的疫苗接種率上升，區內經濟活動重啟有望帶動亞洲經濟。近月有跡象顯示中

國企業開始受惠於疫後復甦，預期企業盈利將會改善。東協地區經濟於疫後強勁復甦，除了受惠

於經濟活動復常，也受惠於部分製造商為降低成本將生產線由中國遷至東南亞的趨勢。

美元偏強亦提升亞洲出口的競爭力，即使近年日本不少生產線已移至海外，其國內企業亦受

惠於日圓跌至２０多年來低位。與此同時，印尼及馬來西亞等東南亞商品生產國正盡力填補由俄

烏戰事造成的全球商品缺口，成為區內經濟增長的另一助力。

總括而言，亞洲經濟局面與西方截然不同，其中東協地區今年的經濟增長率有望躋身全球最

高之列。早前被低估的亞洲科技領域或現新機遇。投資亞洲市場或有助分散風險，惟投資者需密

切留意內地防疫政策、日本央行再度買債或影響日圓匯率，以及美元走強或導致外匯波動等不確

定因素。投資者宜慎選亞洲區內擁有防守性商業模式、穩健資產負債表、具派息能力，及估值吸

引的優質股。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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