《積金攻略－黃煥儀》強積金數碼化趨勢

《積金攻略》在現今數碼化年代，數碼轉型是全球企業大勢所趨，積金局亦加快數碼化步伐

，為業界及市民提供嶄新和方便的數碼服務，以提升客戶服務體驗。積金局早前宣布，「積金易

」最快可於２０２５年投入運作，令強積金計劃的行政程序得以標準化、精簡化及自動化，減少

處理強積金的工序及紙張，亦可減少文書處理過程中出現的人為錯誤，以及因僱主不慎延誤供款

或拖欠而須繳交附加費的情況。

「積金易」是一個提供一站式服務、處理強積金計劃行政工作的電子平台，強積金計劃成員

、僱主、受託人及服務供應商在任何時候都可以透過網頁及手機應用程式處理所有有關強積金的

事宜，包括整合帳戶、基金轉移、供款、調整強積金投資計劃、調配基金組合及檢視強積金投資

表現等。「積金易」平台致力為僱員、僱主、自僱人士、業界和積金局帶來更多好處，務求令強

積金管理工作變得更快捷簡易和更具經濟效益。

而在平台正式推出之前，僱主可以好好利用受託人現時提供的電子服務，及早踏上數碼轉型

之路，提升強積金行政工作的準確性和效率。至於強積金計劃成員，未來有了一站式數碼平台，

成員有需要時，可隨時隨地將基金組合調配，獲取最大收益。同時，網上管理個人帳戶，毋須列

印大量文件查看及簽署，節省不少時間金錢，管理強積金亦將更快捷方便。

受新冠疫情影響，近年社會大眾都實施保持社交距離的措施，強積金受託人無論在強積金供

款安排或管理強積金的層面上，亦提供更多元化的電子服務，加速了僱主和強積金計劃成員以數

碼方式處理強積金。現時各強積金受託人都開始建立網上平台，提供各項服務，例如有受託人為

專業顧問提供強積金電子整合平台，過程可短至十五分鐘，快捷方便，令管理基金投資組合將會

變得簡單輕鬆。

除強積金受託人之外，主事中介人亦積極與業務夥伴合作推出網上的 Ｂ２Ｂ（商業對商業

）平台，將文件處理步驟進一步實行數碼化。以環一財富管理有限公司為例，逐步與不同強積金

受託人合作建立Ｂ２Ｂ平台， 為顧問提供更快捷、流暢文件處理程序，以提升專業服務質素。

強積金計劃成員需要定期審視自己的投資組合，才可確保將來輕鬆退休。待強積金管理數碼化之

後，計劃成員只需登入平台，就可以一站式查閱及處理名下不同帳戶的強積金，管理強積金將會

更輕鬆。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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