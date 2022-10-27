《鍾之日記》大摩再降恒指目標，滬指三千關遇強阻

《鍾之日記》１０月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



在中國出手維穩之下，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（２６日）大反彈，創

２００５年７月匯改以來最大單日升幅，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）在創下紀錄最大漲幅後亦

企穩，美匯指數周三紐約尾盤失守１１０關口，進一步推動人民幣走強，人民幣兌一美元中間價

今報７﹒１５７０，較上個交易日升６８點子，實現兩連漲。即期匯率今早亦高開１９３點子，

報７﹒１６３２。

人幣急升，隔晚在美中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅。恒指高開

４０３點，報１５７２１，升幅曾擴大至５１５點，高見１５８３３，但高位遇阻，升幅收窄，

最終恒指全日升１１０點或０﹒７％，報１５４２７；國指升０﹒４８％，報５２４２；科技指

數收報２９８９，升１﹒１％。大市成交１２２９﹒３６億元。

ＡＴＭ撐市，阿里（０９９８８）升４％；騰訊（００７００）升０﹒８％；美團

（０３６９０）升逾１％，港交所（００３８８） 逆市跌逾３％，港交所昨日傍晚表示，已找

到導致需暫停恒生指數期貨產品市場波動調節機制的軟件問題的根本原因。外部供應商目前正準

備為軟件更新，將適時公布恢復進展。

摩根士丹利再度下調恒生指數目標，將恒指目標由１９４００點調低至１６９００點，最熊

目標１２２００點，最牛目標２１４００點。國指基本目標由６５５０點降至５６８０點；滬深

３００指數由４２７０點降至４２１０點。

大摩指，中共二十大閉幕後政策、地緣政治和動態清零方面不確定性，從現在起至１２月的中央

經濟工作會議和明年３月的全國人民代表大會之間，可能存在政策明確性的真空，繼續阻礙近期

增加對中國股票的配置。



＊滬指三千關遇強阻力＊



祖國股市今早高開，滬綜指一度收復三千，但白酒股很快由升轉跌，且午後愈踩愈深，拖累

滬指倒跌，全日收跌０﹒５５％，報２９８２﹒９點，反映三千關遇強阻力；電池等科技概念股

亦捱沽，深成指全日跌０﹒６３％，創業板指更挫１﹒５％。人民銀行四日淨投放高達７５２０

億元人民幣，兩市全日成交９２３９億元人民幣，按日增１﹒１％，創兩個月新高。資金循陸股

通淨流入９﹒５９億元人民幣，連續三日淨流入。

國家統計局公布，今年１－９月，全國規模以上工業企業實現利潤總額６２４４１﹒８億元

，同比下降２﹒３％，降幅較１－８月再擴大０﹒２個百分點。



＊中央擬放寬外企防疫，半導體股回暖＊



據《華爾街日報》報道，中國受到美國芯片出口管制措施打擊的幾周後，暗示可能對一些外

國企業高層放寬嚴格的防疫限制，並呼籲與跨國公司進行技術合作。半導體股連日高漲，華虹

（０１３４７）抽升６％，報１９﹒７４元，創一個月新高。中芯（００９８１）續漲３﹒６％

，報１６﹒６４元。宏光半導體（０６９０８）升１﹒８％，報３﹒４５元，ＡＳＭＰＴ

（００５２２）升０﹒５％，報４５元。

國家發改委２５日公布支持外資１５項措施，要求各地方為跨國公司、外商投資企業高級管

理層、技術人員及其家屬來華提供便利，其中特別提及了半導體行業，鼓勵有關部門針對相關產

業鏈舉辦招商對接等投資促進活動。

報道提到，外國商業遊說團體和高層稱政策是一種改進，但將觀察這些政策能否得以實施及

如何實施。不過，沒有詳細說明旅行政策何時或如何放鬆，當中提到的其他許多措施也沒有細節

。

《彭博》早前報道指出，工信部召集了中國長江存儲和中科曙光（滬：６０３０１９）等芯

片企業高管參加閉門會議，評估美國禁令限制措施所造成的損失。據報長江存儲曾警告工信部，

其未來可能陷入危險之中。長江存儲其後發布聲明稱，相關媒體發布的上述關於公司的言論均不

屬實。



＊大唐發電上季業績遜預期，電力股插水＊



大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布第３季業績，歸屬於上市公司股東的淨

虧損６﹒３５億元（人民幣．下同），基本每股虧損０﹒０５０９元，同比虧損雖收窄但環比由

盈轉虧，不及市場預期。營業收入按年增２７﹒８４％，至３１６﹒５１億元。

累計前三季度，營業收入８７２﹒５億元，按年增長１５﹒８６％；歸屬於上市公司股東的

淨利潤７﹒６４億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤２﹒９２億元，同比減

少４８﹒０７％。

此外，大唐發電昨夜公告，持股６﹒９５％的股東天津市津能投資有限公司計劃１５個交易

日後的６個月內，以集中競價交易方式減持公司股份不超過１﹒８億股Ａ股，減持比例不超過公

司總股本的０﹒９７％。

業績遜預期，疊加大股東減持消息，大唐發電Ｈ股急插２９﹒５％，報１﹒１７元；其他中

資電力股亦急瀉，中國電力（０２３８０）跌８﹒８％，潤電（００８３６）跌５﹒５％，華電

國際（０１０７１）跌１１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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