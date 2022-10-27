《投資心得－潘鐵珊》平保估值吸引，以醫療健康催化增長新引擎

《投資心得》重磅藍籌中國平安（０２３１８）今年首三季淨利潤７６４﹒６３億元（人民

幣．下同），壽險及健康險新業務價值２５８﹒４８億元。期內，國內疫情、經濟形勢複雜多變

，影響壽險股經營情況也是市場及投資者預期之內。反之，平安期內年化營運股本回報率

（ＲＯＥ）錄得１９﹒９％，高於預期。期內，營運利潤１２３２﹒８８億元，同比增長

３﹒８％，反映出集團綜合金融模式成效，能夠抵禦不同的經濟周期，凸顯持續發展的潛力，長

期投資價值持續可看高一線。

銀行經營業務上，平安銀行實現營業收入１３８２﹒６５億元，增長８﹒７％，淨利潤

３６６﹒５９億元，增長２５﹒８％。截至９月底，不良貸款率１﹒０３％，較年初略上升

０﹒０１個百分點；撥備覆蓋率２９０﹒２７％，風險抵補能力保持較好水平。



＊壽險改革效果逐步顯現，個人及團體客戶數穩步增長＊



平安屬長期標的，其銷售隊伍、客戶增長及業務結構建立新增長引擎。按業務劃分，壽險及

健康險業務營運利潤８６４﹒８６億元，增１７﹒４％。於２０２２年前三季度，集團隊伍結構

持續向好，帶動產能持續提升，代理人人均新業務價值同比提升超２２％，可見壽險改革穩步推

進，效果逐步顯現。至於財產保險業務方面，平安產險原保險保費收入為２２２０﹒２４億元，

增長１１﹒４％。

在團隊經營成效優化下，平安個人客戶及團體客戶人數亦見穩步增長。截至２０２２年９月

３０日，集團個人客戶人數近２﹒２８億，較年初增長２﹒６％；客均合同數２﹒９６個，較年

初增長１﹒７％。個人客戶交叉滲透程度不斷提升，有近４０％的個人客戶同時持有多家子公司

合同。集團年活躍用戶量近３﹒４８億，其中集團客戶同時是年活躍用戶的個人客戶數超過

１﹒６６億。團體客戶經營成效亦見良好，業務規模持續增長。２０２２年前三季度，團體業務

綜合金融保費規模達１４７﹒２７億元，同比增長６﹒３％；綜合金融融資規模達

４１４８﹒１１億元。



＊６４％客戶用醫療健康服務，債息高企疫情放緩利保險股＊



在市場產品優越性及結構方面，平安創新推出中國版「管理式醫療模式」，將差異化的醫療

健康服務與作為支付方的金融業務無縫結合，以醫療健康打造價值增長引擎。截至２０２２年９

月末，在平安近２﹒２８億個人客戶中，有超過６４％的客戶（１﹒４６億個人客戶）同時使用

了醫療健康生態圈提供的服務，累計付費個人客戶數近一億。值得一提的是，約１６４４萬壽險

客戶體驗過「保險＋健康管理」服務，整體服務滿意度９９％，為未來業務發展帶來正面支持。

因應聯儲局加息步伐加快，美國國債孳息率持續高企，１０年期債息升至逾４厘。債息高企

利好保險股，平安是龍頭股盈利前景可看好。再者、隨著內地疫情持續放緩，經濟活動重啟，壽

險銷售情況加快改善，對集團股價有正面作用。

估值上，平安現價ＰＥ及ＰＢ分別為４﹒９倍及０﹒６２倍，較近三個月歷史均值

ＰＥ６﹒３７倍及ＰＢ０﹒７８低，ＫＤＪ嚴重超賣。集團為行業首選，現股價被大大低估，看

好其明年重估機會大。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶

持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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