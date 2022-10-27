《輪證高清－孫明哲》市況波動，部署認購證宜著眼於貼價產品

《輪證高清》港股近日走勢受壓，單是１０月份恒指就下跌了超過１０％，並見１３年的低

位，跌穿１５０００點水平，個別大型科技股跌幅顯著，單月就有逾３０％跌幅，傳統藍籌股如

港交所（００３８８）、平安（０２３１８）、友邦（０１２９９）等跌幅亦不遑多讓，部分亦

有近２０％跌幅。而近兩日股價走勢靠穩，吸引資金部署好倉，面對如此波動的市況，現時部署

認購證宜再審慎揀選條款，並需更了解產品的風險。

股價累積不少跌幅，令市場上缺乏貼價認購證，投資者在選擇產品時就要特別小心，應該利

用較貼價證作部署，而且著眼應該集中於最貼價的一批產品。股價經過一輪急跌後，引伸波幅較

日前有所上升，可利用網站上的個股波幅數據了解更實際的情況，一旦股價反彈，引伸波幅很大

機會會回落，因此宜選擇相對較貼價證作部署。這類中年期、較貼價產品的引伸波幅敏感度較低

，而且對沖值較高，受引伸波幅的影響較價外證低，相對較緊貼正股變化，相比價外證較少機會

出現不跟行的情況，是較合適的選擇。

投資者可利用認股證搜尋器的排序功能，選出行使價最低的中年期、低街貨產品。近日也留

意到有資金轉移至牛熊證上，在波動市況下選擇牛熊證時亦要特別留意收回風險，面對如此高波

幅市況，投資者可能需要選擇收回價再遠一些的產品，以減低收回風險。

另外，部署前訂立止蝕並且嚴守止蝕亦是非常重要，止蝕能保留實力，留待下一個機會。以

下是現時較貼價藍籌股認購證以作參考。



較貼價的藍籌股認購證條款：



＊港交購２６７１７，行使價２７９﹒９９元，２０２３年３月２９日到期，實際槓桿７倍

＊友邦購２５５０４，行使價７４﹒０５元，２０２３年１２月１９日到期，實際槓桿４﹒６倍

＊平安購２５９６１，行使價４６元，２０２３年２月２３日到期，實際槓桿９﹒３倍

＊匯豐購２６２３０，行使價４４﹒９３元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿８﹒６倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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