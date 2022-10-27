《廣匯論勢－鄭廣復》歐元首現轉強訊號，１﹒０９為主要反彈阻力

《廣匯論勢》今晚歐洲央行（ＥＣＢ）將會公布議息結果，預期加息０﹒７５厘，屆時歐元

區指標利率將會高於瑞士及日本。另外，昨天加拿大央行（ＢＯＣ）議息後宣布加息半厘，指標

利率升至３﹒２５厘。由於加息幅度較市場預期的０﹒７５厘小，令部分市場人士揣測聯儲局或

許亦快將減慢加息步伐，從而導致美元受壓。

我認為這種猜測只是炒家的伎倆，因為從來無聽過聯儲局會跟隨其他經濟體的貨幣政策走，

而且根據Ｆｅｄｗａｔｃｈ的資料，預期聯儲局在１１月份加息０﹒７５厘的機會率，一周前已

達到９８﹒４％，而１２月加息０﹒７５厘的機會率，在一周前亦是最大的（７５﹒４％），但

這並非因為ＢＯＣ加息幅度小於預期。未來兩次加息幅度依次為０﹒７５及０﹒５厘，基本上沒

有太大討論空間。



＊歐央行料加息０﹒７５厘＊



回說今晚ＥＣＢ議息會議，除預期加息０﹒７５厘之外，據外電道，ＥＣＢ管委會亦可能重

新推出分級機制，並公布「定向長期再融資操作」（ＴＬＴＲＯ）新條款。此外，亦有可能圍繞

量化緊縮展開討論，但可能要到明年才開始實施。

《彭博社》經濟研究預計，ＥＣＢ管委會將會重新引入乘數為６倍的分級機制，以減少對銀

行的利息支出。一個替代或補充選項是上調ＴＬＴＲＯ ＩＩＩ的９次操作中未嘗貸款的利率，

以降低過剩流動性為歐洲央行帶來的成本。ＥＣＢ行長拉加德可能在新聞發布會上重申，量化緊

縮將在利率正常化結束後開始，但她不太可能給予具體日期。

其實甚麼理由都是假，只要市場認為聯儲局將會減慢加息步伐，美元就會受壓。聯儲局若在

下周三的議息聲明中，出現稍為轉鴿的措辭，都可以成為炒家拋售美元的理由。事實上，美國首

兩季ＧＤＰ按季收縮，儘管早前聯儲局主席鮑威爾、財長耶倫及白宮經濟顧問皆否認美國已陷入

經濟衰退，但耶倫仍表示有機會出現經濟衰退。



＊美匯指數失守雙頂頸線＊



美匯指數明顯在１１４水平遇到阻力，技術上亦在日線圖兩度出現強烈轉跌訊號，並呈雙頂

形態，昨天更跌穿頸線收市，量度下跌目標為１０５﹒３４；歐元兌美元日線圖走勢亦已出現轉

勢強訊號，若要進一步確認，則留意歐元兌美元能否突破２０周ＳＭＡ（約１﹒００７５），因

自去年６月１４日失守該線後，匯價只曾在今年１月底的一周收高於該線，但其後以雙周轉向返

回該線之下，匯價持穩在２０周ＳＭＡ以上收市可以確認轉勢，暫以１﹒０９００為首個主要反

彈阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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