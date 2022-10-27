《陸言堂－陳永陸》若內地放寬防疫人幣將大升，有利中港金融市場

《陸言堂》港股終於出現反彈，是否夠力，相信不少人仍然有懷疑，因為大家都在消化二十

大會議的情況，同時看看中央會否在短期內放寬一些防疫措施。市場還有一個因素正在留意，就

是人民幣的匯價走勢，會否逐步回穩及回升，其實現在已有不少利好的因素可以令人民幣回升，

包括美國再加息的空間有限，如果中國在現時宣布逐步與國際重新通關，相信人民幣的匯價必定

大幅回升，同時亦可以令中港金融市場出現顯著的反彈。當然，現在市場亦有此憧憬，令人民幣

在今日顯著上升，並帶動港股向上。



市場氣氛雖然未完全好轉，但其實過去一周，一眾醫療生物股之股價卻有不錯的表現，而已

於深交所上市的國內知名高端醫療器械製造商樂普醫療所分拆的子公司心泰醫療（０２２９１）

今日（２７日）開始在港股市場招股，招股價每股３１﹒４５港元，入場費每手

３１７６６﹒９７港元。預期於１１月８日港交所主板上市。



樂普醫療是國內最早從事心血管介入醫療器械研發製造的企業之一，而本次分拆上市的心泰

醫療則是中國先天性心臟病封堵介入領域的隱形冠軍，連續多年在國內市場份額排名第一。心泰

醫療的已商業化產品及在研管線全面布局結構性心臟病領域，包括２０款已上市封堵器產品、９

款封堵器在研產品及２１款主要心臟瓣膜在研產品，應用領域覆蓋先天性心臟病、心源性卒中、

瓣膜疾病等，均為心泰醫療自主研發。



相對於先天性心臟病領域，目前國內用於心源性卒中治療的醫療器械市場仍處於新興階段，

市場規模及滲透率仍有巨大提升空間。獨立第三方市場研究機構指出，用於預防心源性卒中及相

關症狀的卵圓孔未閉及左心耳封堵器產品的市場規模預計將分別由２０２１年的１﹒８７億元（

人民幣．下同）及５億元增長至２０２５年的３﹒７億元及１６億元，呈顯著增長。憑藉公司在

先心病介入器械治療領域的領導優勢，心泰醫療早已延伸布局此領域，其已上市的卵圓孔未閉封

堵器產品獲ＣＥ標誌，左心耳封堵器亦已獲得國家藥監局頒發的第三類醫療器械註冊證，具備先

發優勢。



值得留意的是，心泰醫療在生物可降解技術領域同樣走在行業前列。２０１８年，心泰醫療

完成了全球首例完全可降解ＶＳＤ介入治療，為全球可降解封堵器領域帶來新突破。利用生物可

降解技術，心泰醫療不斷升級已有的封堵器產品。今年２月，心泰醫療的ＭｅｍｏＳｏｒｂ全降

解封堵器系統獲國家藥監局批准。同時，公司的多個應用生物可降解技術的封堵器產品已準備就

緒，公司的生物可降解卵圓孔未閉封堵器處於註冊準備階段，生物可降解房間隔缺損封堵器在研

產品處於臨床試驗階段，預計於２０２４年第二季度獲得國家藥監局批准，生物可降解左心耳封

堵器產品也即將進入臨床階段，有望憑藉更高的安全性及療效實現彎道超車。特別要留意的是，

心泰醫療的產品更新迭代較同業先行，不但可帶動自身價值的持續提升，也意味著在面對國家集

採時風險更低。



心泰醫療是中國結構性心臟病細分領域的隱形冠軍，具穩定盈收能力，且在技術及商業化兩

端均具備領先實力，加上市場需求持續，抗風險能力極高，建議投資者以現金認購作中長線持有

。《獨立股評人 陳永陸》



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