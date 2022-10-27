【新冠肺炎】正在沙特阿拉伯訪問的財政司司長陳茂波快測陽性

《經濟通通訊社２７日專訊》正在沙特阿拉伯利雅德訪問的財政司司長陳茂波，對２０１９

冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。此前，他在每天進行的快測均呈陰性。

陳茂波原定在今日（２７日）結束訪問行程並啟程回港。他會取消餘下的訪問活動，並會在

利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。（ｃｌ）

