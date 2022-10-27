《日入而息》下周四解除食肆營業時間限制，中石油上季多賺７２％

《今天重點》

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中石油（００８５７）第三季純利按年升７１﹒５％至３７９億元人民幣

中海油（００８８３）第三季純利按年升８９％至３６９億元人民幣

國壽（０２６２８）第三季純利按年跌２４﹒２％至５７億元人民幣

中國財險（０２３２８）首三季淨利潤按年升２９﹒８％

人保（０１３３９）第三季純利升４５％至５６﹒４５億元人民幣

下周四起解除食肆營業時間限制，婚宴可脫口罩拍照；本港新增６０６２宗確診輸入佔３７５宗

，多８人離世

正在沙特阿拉伯訪問的財政司司長陳茂波快測陽性；花旗集團ＣＥＯ確診新冠，未能赴港參加金

融峰會

信置及招商局置地近２４億奪市建局土瓜灣榮光街項目

差估署表示９月樓價指數按月跌２％，創逾三年半低

首９月ＦＤＩ為１５５３億美元，增長緩至１８﹒９％；首９月中國對外非金融類直投美元計同

比增６﹒３％

商務部表示中方繼續加強與東盟地區國家的貿易投資合作；願通過深化改革達到加入ＣＰＴＰＰ

規則標準；加快推進製造業領域標誌性外資項目；９月社零增速雖回落惟延續恢復勢頭；四季度

進口需求被抑制，唯外貿仍具有利條件；進博會各項籌備工作已基本就緒；中歐貿易有較強韌性

，推動貿易投資便利化

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《即日市況》

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恒指全日高收１１０點報１５４２７，科指高收３２點報２９８９

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《深滬股市》

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白酒股崩潰滬指收跌０﹒５５％，兩市成交創兩個月高

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《美元匯價》

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美匯１０９﹒２５附近應有支持

歐元最新報１﹒００４３╱４５，日圓最新報１４６﹒３３╱３４

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《公司業績》

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香港寬頻（０１３１０）全年淨利潤５﹒５３億元按年升１﹒６７

倍，末期息２０仙

中遠海運（０１１９９）首九月賺２﹒６３億美元，升０﹒３％

波音第三季虧損加劇，恐放棄兩款７３７Ｍａｘ新機型

公募基金第三季虧損逾８８００億元人民幣，股票基金最傷

中石化油服（０１０３３）第三季轉虧為盈賺７６１１萬元人民幣

中國中冶（０１６１８）第三季純利跌２９％至８﹒４億元人民幣

龍源電力（００９１６）首九月純利跌９％至５４億元人民幣

人保（０１３３９）第三季純利升４５％至５６﹒４５億元人民幣

亞美能源（０２６８６）首九月未經審計純利按年增約９１％

廣深鐵路（００５２５）第三季虧損收窄至２﹒３億元人民幣

新華文軒（００８１１）第三季純利按年跌４８％至５４６０萬元

人民幣

暢捷通（０１５８８）第三季淨虧損減少至１﹒４億元人民幣

北京京客隆（００８１４）首三季虧損擴大至６０５９﹒９萬元人

民幣

國壽（０２６２８）第三季純利按年跌２４﹒２％至５７億元人民

幣

中海油（００８８３）第三季純利按年升８９％至３６９億元人民

幣

中石油（００８５７）第三季純利按年升７１﹒５％至３７９億元

人民幣

瑞信季度淨虧損達預期１０倍，擬售證券產品部門救亡

福萊特玻璃（０６８６５）首三季淨利潤按年跌１２﹒３８％

上海醫藥（０２６０７）首三季淨利潤升７﹒３５％至４８億元人

民幣

中國財險（０２３２８）首三季淨利潤按年升２９﹒８％

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《公司資訊》

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傳復星國際（００６５６）擬出售鼎睿再保險股權，估值最多７８

億元

小鵬Ｇ９首批車輛廣州交付，多為雙驅ＰＲＯ版車型

恒生（０００１１）每年投放最少２５％社區投資資源於氣候變化

項目

騰訊（００７００）公布合成嘴型人臉識別專利，降低相關造謠等

行為發生概率

海天地悅旅（０１８３２）塞班加拉班渡假村將於下周一開幕

香港寬頻（０１３１０）修訂股息政策

安領國際（０１４１０）已牽頭進行種子輪投資Ｂｅａｍ＋ Ｌａ

ｂ

大新銀行（０２３５６）冀今年稅貸業務按年錄雙位數升幅

中銀香港（０２３８８）香港可提供人幣計價債券等服務，深入把

握ＲＣＥＰ商機

渣打中小企指數按季跌２﹒９至４４﹒２，營商信心轉趨保守

美團（０３６９０）關聯公司北京三快在線科技註冊資本增至５０

億美元

開拓藥業（０９９３９）ＧＴ２００２９美國Ｉ期臨床試驗完成受

試者入組給藥

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《國企紅籌》

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康希諾生物（０６１８５）吸入用疫苗於國內開始接種

廣汽（０２２３８）旗下埃安成立電池公司，總投資１０９億元人

民幣

新華文軒（００８１１）擬收購涼山州新華書店５１％股權

中化化肥（００２９７）首三季營業額按年增加５％

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《神州民企》

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恒大地產（０３３３３）「２１恒大０１」付息二度展期議案獲通過

吉利（００１７５）副總裁回應魅族造車傳聞：魅族不造車，只為車企提供服務；吉利油門誤踩

控制專利公布，誤踩後可緊急制動

京東（０９６１８）自有品牌推百大質造工廠計劃，三年內生產成本降１５％

２１世紀教育（０１５９８）石家莊理工職業學院新入讀人數增６２％

中國旭陽（０１９０７）子公司獲巨野化工產業園管理服務合約

融創（０１９１８）否認預售金被劃走，武漢兩項目受監管專戶管理

景瑞控股（０１８６２）附屬出售投資控股公司２５％股權，涉１﹒２億元人民幣

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《中國要聞》

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商務部表示中方繼續加強與東盟地區國家的貿易投資合作；願通過

深化改革達到加入ＣＰＴＰＰ規則標準；加快推進製造業領域標誌

性外資項目；９月社零增速雖回落惟延續恢復勢頭；四季度進口需

求被抑制，唯外貿仍具有利條件；進博會各項籌備工作已基本就緒

；中歐貿易有較強韌性，推動貿易投資便利化

首９月ＦＤＩ為１５５３億美元，增長緩至１８﹒９％

首９月中國對外非金融類直投美元計同比增６﹒３％

花旗中國今日起宣布代銷貨幣基金

深圳首批設備更新改造貸款落地，已發放１﹒０５億元；深圳第四

批集中供地７宗住宅地塊，起始總價１００億

外交部表示坦桑尼亞總統哈桑將於１１月２日至４日訪華

國家藥監局表示下月１日起實施醫療器械電子註冊證

中紀委李希稱堅定不移推進全面從嚴治黨，打贏反腐戰

教育部等聯合部署對未成年人藝考培訓機構開展治理

統計局表示９月企業利潤降幅收窄，部分行業經營仍困難

人社部表示今年前三季度城鎮新增就業１００１萬人

首三季規上工業企業利潤同比降幅擴大至２﹒３％

三季度內地公募基金股票倉位整體回落

人行２４００億逆回購利率持平，淨投放２３８０億

財政部中證監發文，健全會計師事務所信披範圍

習近平稱把任務落到實處，奪取建設現代化國家新勝利；習近平帶

領中央政治局常委赴陝西瞻仰延安革命紀念地

國務院表示延續免徵新能源車購置稅，做好保交樓工作

１３省前三季度ＧＤＰ，能源大省山西增５﹒３％領跑

農業農村部表示後期生豬價格不具備持續上漲基礎

上海最大的社會化保障性租賃住房社區開業

涉受賄、內幕交易案等中儲糧前副總經理徐？義被提訴

監管支持發債擴圍，民營房企有望迎來第二輪增信融資

陽光城倒升１％，繼續就境外發債主體被清盤溝通協商

布林肯再提北京欲「加速」收復台灣，指責其破壞現狀

特斯拉中國拒免費提供「冷光銀」車漆，需付８０００元

內銀助力信貸投放，１０月同業存單發行規模已破萬億

菜鳥表示雙１１招１０萬短期工，強化送貨上門服務

茅台觸及兩年低位，最大白酒基金大幅放寬限購額度

易居發布內房品牌價值５０強榜單，中海繼續位列榜首

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒６％，台積電成立３ＤＦａｂｒｉｃ聯盟

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《國際要聞》

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俄總統普京指揮核演習，美軍在歐部署升級版戰術核武

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《外圍經濟》

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Ｍｅｔａ財報表現疲弱廣告萎縮，盤後股價下挫２０％

三星太子李在鎔正式出任會長，應對業績萎縮危機

巴西央行維持利率不變，符預期

市場預料日本央行行長黑田東彥會維持最低利率

意大利政府調查輝瑞有否瞞稅

新加坡金管局局長呼籲同行捍衛本幣時保持平衡

新加坡金管局警告，全球經濟可能進一步惡化

日圓升至１４５水平的２周高位，緩解政府干預壓力

晶片需求萎縮波及韓企，三星海力士財報欠佳

特斯拉表示向馬斯克提供５００億美元的薪酬並無不妥

甲骨文希望增加貸款以減少對債券市場的依賴

福特季度虧８﹒２７億美元，停止研發Ａｒｇｏ ＡＩ

蜆殼公布有紀錄以來第二高利潤，宣布會增加派息

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《大國博弈》

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中國被指設立海外公安局勸返疑犯，荷蘭政府進行調查

中國貿促會表示美《出口管理條例》涉違世貿非歧視原則

習近平稱願同美方一起找到新時代中美正確相處之道

國防部表示中美兩軍關係嚴重困難，美方應消除消極因素

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《其他消息》

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許正宇冀每年吸納３﹒５萬人才來港，稱退稅措施吸引

７２１案白衣人程偉明暴動及傷人罪成判囚４年３個月

陳智思不信「香港玩完」，經濟發展處樽頸吸人才不能落後

香港法治指數首次跌出全球２０大，港府表示整體排名維持高位

李家超冀「督導組」達到全接觸，冀明年大灣區試行數據跨境流動

港府強烈反對美國政府對黎智英案裁決之不實指控

會財局發公開信表達深切關注核數師倉促辭任

法院裁定黃敬凱妨礙證監會搜查行動罪成，下月１０日判刑

港府委任證監會程序覆檢委員會成員

證監會表示一散戶被裁定非法賣空罪成及判處罰款２萬元

黃偉綸稱未來會因應市況進一步發行綠色債券；載荷專家招募今晚

結束，黃偉綸形容反應熱烈

利嘉閣料本季樓價再跌３％，全年跌１１％十九年最傷

差估署表示９月樓價指數按月跌２％，創逾三年半低

深股通額度全日用２億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日

用２１億元，外資流入１０億元

華僑永亨１２個月港元定存息衝上５厘，起存額２０萬

Ｋ１１ ＡＴＥＬＩＥＲ港島東辦公樓目標出租率９０％

外媒表示ＴｉｋＴｏｋ推獨立遊戲頻道，用戶可為額外內容付費

安達人壽夥ＡＥＯＮ推網上保險平台，限時首年保費高達８５折優

惠

富衛推人工智能服務「ＡＩ 尋保」

富途舉辦十周年慈善慶典，代每名參加者捐贈５元予慈善基金

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《新冠肺炎》

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本港新增６０６２宗確診輸入佔３７５宗，多８人離世

本港過去一周平均確診個案升５﹒４％，輸入增１０％

下周四起解除食肆營業時間限制，婚宴可脫口罩拍照

醫衞局副局長表示劃一廢除免針紙並非未審先判

上海昨新增本土新冠感染者９例，兩地升中風險

全國昨新增本土陽性１１１７宗，按日跌逾一成

司機確診，政府產業署署長馮建業快測呈陰性

康泰旅行社門市停運，楊潤雄稱正了解事件

正在沙特阿拉伯訪問的財政司司長陳茂波快測陽性

澳門限制區域７﹒６萬人接受核酸檢測結果均呈陰性

逆隔離問題複雜，據報港府難就河套區安排定實施時間

郭卓堅再提司法覆核，要求裁定修例廢免針紙違憲

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