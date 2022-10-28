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28/10/2022 07:50

《油金掠影》美ＧＤＰ增長勁，期油高收，金價跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國際油價延續升勢，數據顯示美國原油出口量創新高，另外，
部分原因是美國第三季經濟增長給予支撐力。
　　紐約期油收報每桶８９﹒０８美元，升１﹒１７美元或１﹒３％，創近兩星期收市高位。倫
敦布蘭特期油收報每桶９６﹒９６美元，升１﹒２７美元或１﹒３％。天然氣期貨價格下跌４％
，收報每百萬Ｂｔｕ５﹒８７５美元。
　　有分析師指，原油價格再次走高，形成整體看漲的一周，並認為，基準原油價格一直受到宏
觀經濟數據的支持，即美國第三季ＧＤＰ年率溫和增長２﹒６％的數據支持。然而，另有高級市
場分析師指出，即使有美國ＧＤＰ數據提振，原油升勢仍有限，因為周四連串經濟數據中得出的
關鍵結論是「經濟放緩已到」。
　　紐約期金自兩星期收市高位回落，在美國公布好過預期的經濟增長數據後，貴金屬價格下跌

　　紐約期金收報每盎司１６６５﹒６美元，跌３﹒６美元或０﹒２％。白銀期貨漲１美仙或不
到　０﹒１％，收報每盎司　１９﹒４９４　美元；白金期貨上漲０﹒５％，收報每盎司
９６７﹒４０美元；鈀金期貨下跌１﹒１％，收報每盎司１９３８﹒２０美元。（ｋｙ）

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