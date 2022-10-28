《油金掠影》美ＧＤＰ增長勁，期油高收，金價跌

《經濟通通訊社２８日專訊》國際油價延續升勢，數據顯示美國原油出口量創新高，另外，

部分原因是美國第三季經濟增長給予支撐力。

紐約期油收報每桶８９﹒０８美元，升１﹒１７美元或１﹒３％，創近兩星期收市高位。倫

敦布蘭特期油收報每桶９６﹒９６美元，升１﹒２７美元或１﹒３％。天然氣期貨價格下跌４％

，收報每百萬Ｂｔｕ５﹒８７５美元。

有分析師指，原油價格再次走高，形成整體看漲的一周，並認為，基準原油價格一直受到宏

觀經濟數據的支持，即美國第三季ＧＤＰ年率溫和增長２﹒６％的數據支持。然而，另有高級市

場分析師指出，即使有美國ＧＤＰ數據提振，原油升勢仍有限，因為周四連串經濟數據中得出的

關鍵結論是「經濟放緩已到」。

紐約期金自兩星期收市高位回落，在美國公布好過預期的經濟增長數據後，貴金屬價格下跌

。

紐約期金收報每盎司１６６５﹒６美元，跌３﹒６美元或０﹒２％。白銀期貨漲１美仙或不

到 ０﹒１％，收報每盎司 １９﹒４９４ 美元；白金期貨上漲０﹒５％，收報每盎司

９６７﹒４０美元；鈀金期貨下跌１﹒１％，收報每盎司１９３８﹒２０美元。（ｋｙ）

