《華爾街內望》元宇宙損手Ｍｅｔａ狂瀉２４％，排名跌出２０大外

《經濟通通訊社２８日專訊》科技巨頭Ｍｅｔａ財報不佳，且朱克伯格投資元宇宙前景被看

淡，周四（２７日）股價狂瀉逾２４％，進一步拖累科技股表現，納指挫逾１﹒６％。

納指跌１７８﹒３２點，收１０７９２﹒６８點。標普５００跌２３﹒３點，或０﹒６１％

，收３８０７﹒３點。道指漲１９４﹒１７點，或０﹒６１％，收３２０３３﹒２８點。

Ｍｅｔａ公布第三季營業額為２７７﹒１億美元，按年跌４﹒５％，且作為公司主要收入來

源的廣告收入萎縮３﹒７％。Ｍｅｔａ股價於周三（２６日）盤後跌逾２０％。至周四摩根士丹

利、Ｃｏｗｅｎ和ＫｅｙＢａｎｃ下調其股價評級，理由是支出增加。

Ｍｅｔａ周四跌幅擴大，其他科技巨頭亦受拖累。去年Ｍｅｔａ仍是美國市值最高的五家公

司之一，市值超過１萬億美元，現時縮水至２７００億美元，跌出２０名外。

此外，瑞信第三季淨虧損４０﹒３４億瑞郎，是市場預期的１０倍。該公司公布救亡計劃，

擬將其重要的證券化產品部門，出售給阿波羅全球管理與Ｐｉｍｃｏ等投資者。瑞信股價暴跌

２０﹒０４％ 至３﹒８３美元。（ｊｆ）

