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即市新聞

28/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》若大膽假設跌浪已完，須注意些甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（２７日）港股好友率先進攻，恒指於早市中段便見
了全日高位，其後短線投機者旳獲利回吐沽盤湧現，惟即市「一浪高於一浪」的局勢未被破壞。
當然，今天（２８日）為１０月份的期貨、期權到期日，淡友大戶退守高位兩個交易日後，再度
發力推低最低結算價的可能性不容被低估。但從另一個角度來看，港股經過一輪大幅急挫後，跌
勢已告喘定，後市有望逐步轉穩。
　　本欄認為，大家現時應仔細留意淡友於新一輪攻勢中的進取程度，因本周四（２５日）低位
１４９４７應被視為短期內不容有失的重要支持位。最理想的後市發展模式，為日線圖上以「高
低腳」利好轉向形態，展開一個幅度顯著的反彈浪，甚至短期新升浪。須緊記的，為大膽假設，
並依此後市發展模式的方向圖利者，應按形勢將止蝕位╱止賺位逐步上移，以策安全。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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