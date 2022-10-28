《運籌帷幄－梁業豪》若大膽假設跌浪已完，須注意些甚麼？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（２７日）港股好友率先進攻，恒指於早市中段便見

了全日高位，其後短線投機者旳獲利回吐沽盤湧現，惟即市「一浪高於一浪」的局勢未被破壞。

當然，今天（２８日）為１０月份的期貨、期權到期日，淡友大戶退守高位兩個交易日後，再度

發力推低最低結算價的可能性不容被低估。但從另一個角度來看，港股經過一輪大幅急挫後，跌

勢已告喘定，後市有望逐步轉穩。

本欄認為，大家現時應仔細留意淡友於新一輪攻勢中的進取程度，因本周四（２５日）低位

１４９４７應被視為短期內不容有失的重要支持位。最理想的後市發展模式，為日線圖上以「高

低腳」利好轉向形態，展開一個幅度顯著的反彈浪，甚至短期新升浪。須緊記的，為大膽假設，

並依此後市發展模式的方向圖利者，應按形勢將止蝕位╱止賺位逐步上移，以策安全。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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