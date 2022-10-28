《窩輪匯智－劉嘉輝》認沽證回報豐厚，入場撈底重注碼控制

《窩輪匯智》美國大型科技股業績後股價急跌，加上地緣政治的風險升溫，港股整個１０月

跌幅巨大，由月初高位１８１６４點開始向下，失守多個整數關口，高位計回落幅度超過一成七

，跌至十多年即金融海嘯以來新低。單單一個月，指數蒸發三千多點市值，科技股首當其衝為跌

市的重災區。

在這個月的跌勢之中，隨市場波幅擴闊，引伸波幅顯著上升，近日升至半年以來的新高位置

。引伸波幅上升，對窩輪價格有正面帶動作用，若然同時間看中方向，以認沽證為例，在急跌的

市況中就出現爆炸式上升的表現，當中不少價外變為價內的短身證，升幅往往數以倍數計，可謂

賺盡內在值及引伸波幅上升的額外回報。

大市正處於過去十多年的低位，美國下周議息，加上投資市場環境的不確定性仍較大，若打

算繼續以認沽證作對沖的朋友，可留意轉倉至輕微價外及年期稍長的選擇。

國際貨幣基金組織下調今年內地經濟增長預測，並預料明年開始增速回升。另一方面，多國

包括日央行推出經濟刺激措施，投資者若認為市況已跌至中長線具吸納價值的話，擔心仍有較大

波動，在入場時可先以較少資金以認購證作部署，最壞的情況只為損失全部本金，並沒有孖展斬

倉的風險。

選證技巧則要留意，由於引伸波幅已有所回升，若其後市況喘穩反彈，引伸波幅將面對較大

壓力。因此，在條款上可以年期較長及相對貼價產品應市，這類產品對短期引伸波幅的敏感度相

對較低。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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