《ＥＴＦ解碼－羅博仁》「綠色」ＥＴＦ助邁向可持續發展

《ＥＴＦ解碼》隨著投資者日趨關注企業活動對環境的影響，近年綠色投資產品市場亦趁勢

而起。根據市場調查，全球環境、社會及管治（ＥＳＧ）相關的管理資產估計於２０２６年增加

至３３﹒９萬億美元，較２０２１年近乎翻倍。下文我們將解說兩大綠色投資工具－－綠色債券

和碳期貨的特點，以及它們於構建環保相關投資組合的作用。



＊綠色債券：構建可持續未來的融資工具＊



綠色債券是固定收益投資的一種，同時亦是融資工具，所募集的資金主要用於能夠改善環境

的綠色項目上，例如香港政府所發行的綠色債券，資金專門用於資助不同的綠色項目，包括在北

大嶼山興建有機資源回收中心，將廚餘轉化為生物氣以作發電，以及在東九文化中心採用多項節

能裝置。

自全球首隻綠色債券於２００７年推出以來，該產品市場過去多年來快速發展，全球綠色債

券的年度發行規模更在２０２１年突破５０００億美元。中國於今年上半年亦已領先美國，成為

最大綠色債券發行國，發行總額約為４８２億美元，佔全球發行總額的２２％。

綠色債券的發行單位來自多個國家及行業，為投資者提供多元化的投資機遇。根據國際能源

署（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ａｇｅｎｃｙ）估算，若要於２０５０年前

達到「淨零排放」的目標，全球每年的潔淨能源投資將須於２０３０年前達到４萬億美元，而綠

色債券將繼續成為支持全球綠色轉型的關鍵融資工具。



＊碳期貨：碳信用市場的投資渠道＊



根據《巴黎協定》，世界各國將協力減少碳排放，致力讓全球平均氣溫升幅控制在１﹒５℃

之內，碳信用市場對於實現此目標發揮重要作用。

碳信用，亦即碳排放配額，是政府機構就碳排放發出的許可，每個碳排放配額允許持有人排

放一公噸二氧化碳或等量的溫室氣體。在受監管的碳市場（亦稱為排放交易機制，

Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ）之中，各企業每年獲分配若干數量的碳排

放額度，若企業所排放的二氧化碳或溫室氣體少於額度，可將未使用的碳排放配額轉售予其他企

業。監管機構所發出的碳排放額度每年下降，以逐步減少整體的碳排放量。

由於能源價格高企，加上碳排放額度逐漸減少，碳信用市場為投資者帶來吸引的投資潛力。

碳期貨是投資者進入碳信用市場的重要渠道之一，此類衍生產品的相關資產為碳排放配額，除了

可讓企業對沖碳價格風險，亦可為投資者提供投資碳信用市場的槓桿工具。



＊透過ＥＴＦ把握綠色投資機遇＊



ＥＴＦ是個人投資者進入綠色金融市場的低門檻工具之一，而香港的ＥＴＦ市場亦已見相關

產品的蹤影。香港首隻碳期貨ＥＴＦ及綠色債券ＥＴＦ分別於２０２２年３月及８月上市，前者

可讓投資者便捷地投資碳市場而無須設立期貨交易帳戶，後者則可讓投資者有效地構建多元化的

綠色債券組合。

香港ＥＴＦ市場目前共有８隻以ＥＳＧ為投資主題的產品供投資者選擇，涵蓋潔淨能源、可持續

消費等不同主題。了解更多，為可持續發展出一分力：ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱

ＥＴＰ

《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

