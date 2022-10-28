《缸邊隨筆－石鏡泉》暗戰

《缸邊隨筆》今周一（１０月２５日），港股一跌千點，成交逾千六億，跌穿１３年前位，

好友血流成河。此血跌，原因為何？筆者於１０月２６日文認為是台海戰雲急，大戶「備戰、備

慌、備錢銀」。但原來是只中副車，主車是淡鱷又想來撕噬港股，但阿爺頂住。



阿爺點頂住？有古講。



１０月２５日，淡鱷只是在「山、林、風、火」應用上「風」勢。山林風火，是筆者十Ｎ年

前看黑澤明的《影武者》電影有悟而來，詳細不談了。「山」是不動如山，即只觀望伺機；「林

」是靜雞雞部署，要如林深不知聲；「風」是已不能靜雞雞，隱藏不了，或要發動攻勢，就要快

、快、快如風。到短兵相接，就要迭加火力，攻烈如「火」。



淡鱷一般要求有逾３０％的收益，不然就收益與風險不相稱。以在１０月２５日的

１６０００點起攻計，要攻到萬一點才會收兵。



為甚麼是１０月２５日才起攻，而不是之前？（１） 二十大未揭盅，風險不知；（２）

１０月２５日是周一，如隔周末便起攻，中港易布防；（３） 志在期指結算，打閃電戰好了。



１０月２５日，開市１５分鐘，沽盤勁盛。「風」嘛，一舉攻陷所有好友防線，結果好友棄

甲曳兵，跌去千點。



這只是「風」，還有「火」。



１０月２５日，Ａ股開市前半小時，人匯突下插至７﹒３０，半小時失６００點子，明顯是

有人在密謀偷襲。為甚麼要偷襲人匯？如果偷襲成功，港股分分鐘又要跌千點，兩天跌去二千點

，見萬四時，大澳順叔、筲箕灣三姑都會沽出床下底貨。之後再跌多二、三千點，淡鱷便可收工

去開香檳。但淡鱷１０月２４日一郁條尾，阿爺就拉警報。



你淡鱷在８時前狂沽人匯，阿爺是否去接貨與你硬撼，暫不必，一切金融戰都是攻心為上。



你淡鱷８時沽，外匯管理局就於９：００，即港股期指開市前１５分鐘，公布有３１個月都

未用過的調高「跨境融資宏觀審慎調節參考指數」由１上調至１﹒２５。這個「跨境融資宏觀審

慎調節參考指數」是乜東東，相信不只不少老外淡鱷不識，就算是國內炒家也不識。只可以講，

人行、外匯局的工具箱有不少工具可以用來修理淡鱷。



＊調高參考指數是打人民戰爭＊



這個「跨境融資宏觀審慎調節參考指數」是限制國內有資格借外匯的企業的借外匯上限，當

是１的話，即是係企業都可以借１元外匯，當是１﹒２５時就是企業可借多２５％。這即是打人

民戰爭，不是外匯局、央行跟你打。這就不叫干預外匯市場，美國佬無聲出，話中國操控外匯（

日本央行干預市場就得，中國就唔得）。



雖然借外匯不是一朝便借到，但當全國企業都可以端起大刀長矛時，淡鱷就要考量考量，去

不去打次人民戰爭。



事實上，見到淡鱷縮沙了。１０月２５日，淡鱷再攻不下港股，港股可以喘定。



到１０月２６日更多淡鱷明白可以葬身於人民借外匯的戰爭時，又冚多一批，仲唔冚？到

１０月２７日，人匯反轉一升千點子。所有在２５日、２６日沽人匯的都瓜咗，而在２４日沽港

股的也因港股彈升而無乜肉食，港股１０月期結也就在相對平穩下結算了，有關攻防圖。



當特首李家超在１０月２５日講已對港股波動巨大，做好應對準備，是否已收到阿爺風。



你可以謂筆者作古仔，但是否似層層，如不信，你試為人匯、港股變化講個原因我聽。



今時炒港股，不少人仍看前晚美股。唉！Ｏｕｔ啦！看前晚的，不是美股，是美息。仍看美

股，而不看人匯是落後於炒鱷認知。



１９９８年索羅斯大鱷是攻港匯港股，因那時Ａ股、人匯對港股的影響不大。但今時不同了

，恒指成分股中，不是有六、七成是跟人仔有關。人仔弱，這些股在港的股價也弱，這就是近日

港股持續走弱原因。因此淡鱷也要跟上形勢，先攻人匯，人匯垮了，港股自然垮。這就是為甚麼

在１０月２５日Ａ股開市前，人匯突弱６００點子，這是前所未有的急跌。其意不在攻陷Ａ股，

淡鱷有幾多Ａ股可沽，可以郁到Ａ股吖。更何況，俾你估到Ａ股，要匯錢出來，容易嗎？



但攻港股就不同，港股一直是外資淡鱷的提款機嘛。淡鱷在１０月２５日沽人匯沽港股，其

意是在１０月２８日期結，如果玩你五日，可以有三成收益，好過搶。



不信這個１０月２５日的Ｍａｇｉｃ Ｔｏｕｃｈ，好，帶你回２００８年的１０月，恒指

在當年



１０月２２日跌５﹒１５％；



１０月２５日跌３﹒５５％；



１０月２６日跌８﹒３％；



１０月２７日大跌１２﹒７％；



１０月２８日恒指回升，隨後一年恒指漲了１３０％。



歷史是否高度相似？希望今次真真真似。１０月２８日（今日）及一年後，恒指是否會升，

還要升１３０％！！！發夢都好。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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