《盤後部署》港股下周料試１４２００；比亞迪短線難鹹魚翻身

《經濟通通訊社２８日專訊》恒指上日反彈１１０點，但今日再度向下，低開３點報

１５４２４。開市個半小時後，跌幅已擴大至逾２００點，之後愈跌愈急。半日跌３５８點，報

１５０６９。午後科技及內房股沽壓加劇，汽車、體品、餐飲股的跌幅亦擴大，拖累恒指曾跌逾

６００點，低見１４７７０，１５０００關再度失守。

恒指收報１４８６３，跌５６４點或跌３﹒６６％，主板成交１２４６﹒２０億元，全周計

跌１３４８點或８﹒３２％。國企指數報５０２８，跌２１３點或跌４﹒０８％。恒生科技指數

報２８２２，跌１６６點或跌５﹒５６％。

內地股市方面，上證綜合指數報２９１５，跌６６點或跌２﹒２５％，成交３８５２﹒６１

億元人民幣；深證成份指數報１０４０１，跌３４８點或跌３﹒２４％，成交２３６１﹒４８億

元人民幣。



＊比亞迪全周跌１５％＊



比亞迪（０１２１１）將於今日稍後公布業績，股價全日走勢極差，午後跌幅擴大至逾

１０％，低見１６３﹒１元，最終失守１７０元關，收報１６５﹒７元，跌９﹒８５％，全周計

跌２９﹒７元或１５﹒２％。

公司早前曾發盈喜，料今年首三季度，歸屬股東淨利潤介乎９１億至９５億人民幣，按年增

長２﹒７２倍至２﹒８８倍；淨利潤介乎５５億至５９億人民幣，按年增長３﹒３３倍至

３﹒６５倍。不過，今日股價如此急跌，日線圖上已跌穿保力加通道底部，今日更一度失守３月

１８日恒指單日急跌逾１１００時的低位１６４﹒９元，技術走勢變得更差。

業績公布後，比亞迪股價或可能出現反彈，但連續多個月受制於各條短期及長期平均線，相

信不會有太大反彈空間，料１０天線有頗大阻力。



＊廣汽失守前低位４﹒９７元＊



另一隻汽車股廣汽（０２２３８）第三季純利按年升１﹒４倍，但按季跌１６％至２３億人

民幣。股價今日早段曾跌逾３％，尾段跌幅擴大至逾１０％，收報４﹒９４元，跌１０﹒５１％

，全周計跌１２﹒８８％。

廣汽分別遭瑞信及中銀國際降低目標價，當中瑞信將目標價由１０﹒２元調低至７元，下降

幅度逾３０％，而今日廣汽成交逾２﹒８億元，較上日高出逾１﹒８億元，已反映市場對廣汽第

三季業績不太滿意。此外，芯片供應仍疲弱、對汽車行業需求不高等利淡因素，相信會繼續影響

廣汽走勢。

在日線圖上，廣汽今日急插，同樣跌穿保力加通道底部，收市更失守２０２０年７月低位

４﹒９７元，料股價短期仍有空間回調，下個較為關鍵的防守位置為４﹒５元，此為２０１６年

１１月至１２月的橫行區底部。由於股價弱勢未止，投資者應盡快止蝕離場。



＊內房問題困擾港股＊



恒指再度失守１５０００關，距離１４０００關愈來愈近。雖然上日（２７日）的熊證比例

有所增加，但淡友仍然佔盡上風，或因市場對內房問題的憂慮加劇。

旭輝控股（００８８４）再度停牌，內房公司債今日更加暴跌，多隻債券盤中觸發臨時停牌

，令內房骨牌式下跌。此外，國家統計局公布的９月７０大中城市樓價變動情況，當月一線城市

新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％，意味內地樓市疲弱形勢正向

一線城市發展。在各種不利因素同時爆發下，內房股難免急插，從而再拖累港股走勢。情況暫時

未見有好轉跡象，內房問題短線料續困擾港股。

在周線圖上，恒指已連續第三周以陰燭作結，並繼續受制於１０周及２０周線，走勢愈來愈

弱。除了內房問題外，１１月初聯儲局議息相信會影響港股走勢，不明朗的外來因素疊加較弱的

技術走勢，料恒指繼續尋底格局，下一關留意１４２００。（ｅｒ）

