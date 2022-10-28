《台股攻略－黃振宇》電子及貨運股走弱，台股跌過百點

《台股攻略》隨著美科技巨頭業績下滑，台股今日（２８日）在電子及貨運等指標股走弱下
，加權指數最多跌超過２００點。金融股沽壓湧現，台積電跌幅收窄，指數最終收１２７８８點
，跌１３７點，成交金額為１７２７億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出１１６﹒４７
億元。
電子權值股方面，台積電收３７９﹒５元，跌１﹒６％；聯發科收５６５元，跌４﹒１％；
台達電及鴻海則無起跌，聯電、廣達、研華及大立光均跌０﹒６％至２﹒４％。日月光投控業績
造好，前三季累計稅後純利為４６３﹒６億元，按年增４０﹒５％，消息刺激股價逆市升
２﹒５％。ＩＣ封測廠欣銓、逸昌、福懋科及同欣電均升０﹒３％至２﹒６％。受惠蘋果公司其
ｉＰｈｏｎｅ將採用ＵＳＢＴｙｐｅ－Ｃ，相關概念股表現續強，創意及通嘉同步漲停，鈺創升
超過４％，宣德、東碩、嘉澤及智原升１﹒１％至３﹒２％。由於中國削減砷化鎵晶圓價格，加
上客戶庫存水位仍高，砷化鎵股紛妙下挫，聯亞跌停，宏捷科及全新跌超過６％，全訊、穩懋及
ＩＥＴ－ＫＹ均跌超過２％。貨運三雄表現較弱，萬海跌２﹒８％，長榮跌３﹒５％，陽明跌
４﹒１％。
台股近期走勢較外圍股市疲弱，建議留意相對抗跌或業績造好的股份，並待大市明確止跌回
穩，才採取積極投資操作。此外，近來ＵＳＢＴｙｐｅ－Ｃ概念股受資金追捧，短線表現值得留
意。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》
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