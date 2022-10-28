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即市新聞

28/10/2022 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場何時會見好友大戶殺倉？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
原材料業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為港鐵
（０００６６）、金蝶國際（００２６８）與電能實業（００００６），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、中國海外發展（００６８８）與華潤置地（０１１０９）。
　　今天（２８日）為１０月份期貨、期權到期日，大家應於買賣指數牛熊證時，改為參考１１
月份相關指數期貨的走勢。昨天（２７日）收市時，恒指牛證重貨區位於１４９００－
１４９９９，未見好友炒家明顯增強部署，而街貨量反而略減。若淡友大戶將恒指推低至
１４９００，將共有６３隻恒指牛證被強制性收回，所產生的殺傷力只等同１５６７張恒指期貨
淡倉，應未及淡友大戶的胃納。我們現應留意的，為１６１００－１６１９９之下的收回價區域
有否淡友炒家積極增強部署，吸引好友大戶入市殺倉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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