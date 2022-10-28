《談國論企－黎偉成》進出口９月份續緩增表現尚穩

《談國論企》中國的商品出口在２０２２年９月份同比增長無疑有所放緩，惟升幅仍保持雙

位數，在出口新訂單受歐美經濟低迷衝擊下尚屬相對竹？定的表現。進口穩增，反映出國內經濟

及需求基本維持相對穩態。美國等主要國家經濟惡化甚至有步入衰退風險境，加上息口累升可觀

，預期中國商品外銷的增幅續收窄，卻仍屬可接受之況。中央力促各地區各部門要按照疫情要防

住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策，有利國民經濟保

持穩中有進的發展。



＊中國輸美商品及貿盈大增顯美壓華反自損＊



從中國海關總署發布的統計資料顯示，中國的進出口貿易在２０２２年９月份達３﹒８１萬

億元（人民幣．下同）同比增長８﹒３％（見表一），較８月份３﹒７１萬億元的８﹒６％升幅

低０﹒３個百分點，但相對於７月份３﹒８１萬億元的１６﹒６％升幅要遜色得多，尚可接受，

因前４個月因疫情多發多散處低增長。

進出口對外貿易再度出現增長放緩之況，最大問題在於（１）出口，於９月份所達２﹒１９

萬億元同比增長１０﹒７％，較８月份２﹒１２萬億元所增１１﹒８％低１﹒１個百分點，當然

遠低於７月份２３﹒９％的升幅，表現有持續轉差之概；但（２）進口於９月份達１﹒６２萬億

元的同比增長５﹒２％，比８月份１﹒５９萬億元所增的４﹒６％多增０﹒６個百分點。

此使進出口貿易於１－９月份累計３１﹒１１萬億元同比減少９﹒９％，而１－８月份累計

２７﹒３萬億元的１０﹒１％升幅尚險守雙位數，其中出口１７﹒６７萬億元同比增１３﹒８％

，進口１３﹒４４萬億元的升幅為５﹒２％。

對外貿易表現再度轉差，最重要的困擾為（一）中國對主要貿易夥伴的經濟和需求轉差，最

值得關注的是（１）中國對美國的雙邊貿易每下逾況：進出口於２０２２年１－９月份累計

３﹒８億元僅增８％，較１－８月份３﹒３１萬億元的１０﹒１％大幅回落２﹒１個百分點；乃

因美國貨出口至中國的８６５１。億元僅增１﹒３％，而中國商品出口到美國２﹒９３萬億元同

比增長保持於１０﹒１％雙位數，使中國對美貿易順差２﹒０７萬億元和增加１４﹒１％。

要重申的觀點，為美國人歷來千方百計打壓中國，結果受害的反而是美國人自己。尤其是特

朗普居然單方霸道地對華輸美商品強行加徵關稅，採取種種限制對華輸出高技術及設備，而其繼

任者拜登口說甚麼「四不一無意」，還是照樣採用特魔對華加徵關稅惡策，至今未能阻止中國商

品輸美和賺取可觀的貿盈，反映出美國消費者對中國價格合理和素質有保證的各種各樣產品有強

烈需求，特別是美國經濟漸步衰退劣況為然。

同樣值得留意的，是（２）中國對東盟的雙邊貿易，於２０２２年１－９月份累計４﹒７萬

億元同比增長１５﹒２％，比１－８月份４﹒０９萬億元所升的１４％多增１﹒２個百分點，於

中國整體外貿比重佔１５﹒１％，繼續位列對華貿易的首位。東盟國家組織是中國友好近鄰，各

方面的關係、合作相當密切，美國人又怎可能在旦夕「拉攏」東盟反華反俄？



＊須注意出口新單續縮但進口原料燃稍增＊



有若干利好因素，如（二）勞工密集商品的外銷，於前９個月的增速亦不慢，其中（ｉ）服

裝及衣著附件產品出口，累計８８０６﹒５億元升幅為１１﹒１％；（ｉｉ）紡織品產品期內達

７４７４﹒６億元上升９﹒７％；而（ｉｉｉ）塑料製品外銷５２５９億元上升１４﹒５％。

勞工密集商品出口大幅上升，因美、歐等地經濟低迷有強烈需求。

和（三）資本密集或高技術的產品外銷，則保持穩定較快的增長態勢，如機電產品的出口，

於１－９月份累計達１０﹒０４萬億元同比增長１０。％，於整體進出口額度佔比５６﹒８％，

其中：自動數據處理設備及其零部件產品出口累計１﹒１８億元同比增長１﹒９％，手機涉

６７２２億元上升７﹒８％和汽車２５９８。４億元的升幅為６７﹒１％。美國人可以把中國技

術產品和裝備的發展和外銷壓下來嗎？

問題是（四）進口，存在若干憂疑，特別是以能源、資源為主的大宗商品進口有不同程度的

減少，因國際商品價格飆升造成相當重大壓力所致：（ｉ）煤於前９個月的進口２﹒０１億噸，

同比減１２﹒９％，每噸進口均價９８９﹒６元同比飆升６６﹒２％；（ｉｉ）鐵礦砂進口

８﹒２８億噸則減２﹒３％，每噸進口均價８１３。元則減２９﹒７％。和（ｉｉｉ）原油進口

３﹒７億噸同比減少４﹒３％，其每噸進口價４８０８﹒３元同比大增５５﹒１％；（ｉｖ）天

然氣的進口量８１１６﹒３萬噸和減少９﹒５％，每噸進口價４００６﹒３元更大增５５﹒１％

；（ｖ）成品油進口量１７３７﹒２萬噸同比亦減少１３﹒９％，每噸進口價升近３６％而為５

，２５０﹒８元。但９月份的進口比８月份有提升。

估計中國的商品出口前景不大理想，因製造業所接訂單，在出現全面收縮之況後至今始終未

能脫困，特別是出口新訂單指數於９月份回落至僅４７的深度收縮水平，環比更是大幅回落

１﹒１個百分點，難掉以輕心也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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９月份 ３﹒８１萬 ＋８﹒３％ ２﹒１９萬 ＋１０﹒７％ １﹒６２萬 ＋５﹒２％

８月份 ３﹒７１萬 ＋８﹒６％ ２﹒１２萬 ＋１１﹒８％ １﹒５９萬 ＋４﹒６％

７月份 ３﹒８１萬 ＋１６﹒６％２﹒２５萬 ＋２３﹒９％ １﹒５６萬 ＋７﹒４％

６月份 ３﹒７６萬 ＋１４﹒３％２﹒２１萬 ＋２２﹒０％ １﹒５５萬 ＋４﹒８％

５月份 ３﹒４５萬 ＋９﹒６％ １﹒９８萬 ＋１５﹒３％ １﹒４７萬 ＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％ １﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５％

３月份 ３﹒２０萬 ＋５﹒８％ １﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７％

１－２月份６﹒２０萬 ＋１３﹒３％３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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