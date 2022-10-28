《中概異動》隔晚中概股回吐，美團、騰訊跌逾４％領跌恒指

《經濟通通訊社２８日專訊》重磅科技股受壓；美團（０３６９０）現價跌４﹒４％，報
１２６元，該股成交約１３４５萬股，涉資１７﹒２３億元；騰訊（００７００）跌４﹒１３％
，報２０４﹒４元；阿里（０９９８８）跌３﹒３２％，報６２﹒７元；京東集團
（０９６１８）跌４﹒０７％，報１５０﹒７元。
Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ財報差過預期，股價大挫近２５％，拖累納指再跌１７８
點。中概股跟隨市況回吐上日升幅，阿里（ＢＡＢＡ）跌３﹒９０％收報６５﹒８４美元，拼多
多（ＰＤＤ）微升０﹒０４％收報５３﹒１１美元，京東（ＪＤ）跌３﹒７５％收報３９﹒５０
美元。
＊內房股、公用股榮辱互見＊
內房股隨市況回調；碧桂園（０２００７）跌６﹒６１％，報１﹒１３元，以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅１４﹒３９％；龍湖（００９６０）跌７﹒５８％，報１３﹒６６元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒７８％；中海外（００６８８）跌２﹒８９％，報
１６﹒１４元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２１﹒０８％。
公用股回升；領展（００８２３）升２﹒５１％，報４９﹒１元；中電（００００２）升
１﹒０４％，報５３﹒４５元；長江基建集團（０１０３８）升１﹒５６％，報３８﹒９５元。
現時，恒生指數報１５１８０，跌２４７點或跌１﹒６１％，主板成交４６８﹒０２億元。
國企指數報５１２４，跌１１８點或跌２﹒２５％。恒生科技指數報２９００，跌８８點或跌
２﹒９７％。
即月期指新報１５１９３，跌２７４點，高水１３點。即月國指期貨報５１２７，跌１２８
點，高水２點。即月科指期貨新報２８９４，跌１１２點，高水５點。
上證綜合指數報２９５９，跌２３點或跌０﹒７９％，成交２０６４﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１０５５４，跌１９５點或跌１﹒８２％，成交２９４１﹒２１億元人民幣
。（ｈｃ）
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