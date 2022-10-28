《異動股》績前比亞迪擴大跌幅至逾７％領跌車股，小鵬挫１３％

《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪將於今日稍後公布業績，但股價遭先行抄底，盤中低見

１６９元逾７個月新低。比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價跌７﹒４％，報１７０﹒２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒０３％。該股成交約７６２萬股，涉資１３﹒２８億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價２３７﹒９５元人民幣，跌１７﹒０５元人民幣，或跌

６﹒６９％，成交４６﹒５７億元人民幣，涉及１９１１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

５３﹒３６％。



＊ＩＭＦ下調中國經濟增長預測＊



ＩＭＦ預計中國今年的經濟增長將放緩至３﹒２％，該增速較４月預期再降１﹒２個百分點

；明後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％。ＩＭＦ表示，最大的不利因素之一是中國經濟迅

速而普遍地放緩，歸咎於嚴格的防疫措施以及不斷惡化的房地產問題。

汽車股全線下跌，小鵬汽車（０９８６８）跌１３﹒４２％，報２６﹒４５元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒１６％；理想汽車（０２０１５）跌９﹒２９％，報

５４﹒６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒１４％；蔚來（０９８６６）跌

８﹒１９％，報７４﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒８９％；吉利汽車

（００１７５）跌５﹒７７％，報８﹒４９元。

現時，恒生指數報１４９８８，跌４３９點或跌２﹒８５％，主板成交６８５﹒２９億元。

國企指數報５０５９，跌１８３點或跌３﹒５０％。恒生科技指數報２８４７，跌１４１點或跌

４﹒７３％。

即月期指新報１５０８５，跌３８２點，高水９６點。即月國指期貨報５０９０，跌１６５

點，高水３０點。即月科指期貨新報２８８０，跌１２６點，高水７點。

上證綜合指數報２９４２，跌４０點或跌１﹒３５％，成交２６１７﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１０５０５，跌２４４點或跌２﹒２７％，成交３６４５﹒７５億元人民幣

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