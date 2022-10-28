恒指跌幅擴至逾５００點，再度失守萬五關，龍湖、碧桂園挫逾一成

《經濟通通訊社２８日專訊》港股午後沽壓加劇，恒指跌幅擴大至逾５００點。現時，恒生

指數報１４９２３，跌５０４點或跌３﹒２７％，主板成交７１７﹒９２億元。國企指數報

５０３５，跌２０７點或跌３﹒９５％。恒生科技指數報２８３２，跌１５６點或跌５﹒２３％

。

內房及物管股表現甚差。龍湖（００９６０）現價跌１１﹒１％，報１３﹒１４元，該股成

交約２２３５萬股，涉資３﹒０８億元，盤中高見１４﹒７８元，最低見１３﹒１元；碧桂園

（０２００７）跌１０﹒７４％，報１﹒０８元；碧桂園服務（０６０９８）跌９﹒５２％，報

７﹒３２元。

內地樓市疲弱態勢向一線城市發展。據國家統計局公布的９月７０大中城市樓價變動情況，

當月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％，二三線城市則

跌幅擴大。據上海臨港公眾號公布，經新片區管委會認定，該區將放鬆非戶籍人士購房條件。

其他藍籌股方面，蒙牛乳業（０２３１９）跌１０﹒０４％，報２５﹒１元；東方海外

（００３１６）跌８﹒５５％，報１１４﹒４元；中升（００８８１）、比亞迪（０１２１１）

齊挫８％；上日報升的京東（０９６１８）及美團（０３６９０）均挫逾７％。

即月期指新報１５０５３，跌４１４點，高水１２９點。即月國指期貨報５０８１，跌

１７４點，高水４５點。即月科指期貨新報２８７２，跌１３４點，高水３９點。

上證綜合指數報２９４０，跌４２點或跌１﹒４２％，成交２７２１﹒７８億元人民幣。深

證成份指數報１０５０３，跌２４６點或跌２﹒２９％，成交１６６９﹒８４億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） １３﹒１４元 跌１１﹒１％

碧桂園（０２００７） １﹒０８元 跌１０﹒７４％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒１元 跌１０﹒０４％

碧桂園服務（０６０９８） ７﹒３２元 跌９﹒５２％

東方海外（００３１６） １１４﹒４元 跌８﹒５５％

中升控股（００８８１） ３１元 跌８﹒４２％

阿里健康（００２４１） ３﹒３３元 跌８﹒０１％

比亞迪（０１２１１） １６９﹒１元 跌８％

京東集團（０９６１８） １４５﹒６元 跌７﹒３２％

美團（０３６９０） １２１﹒８元 跌７﹒５９％

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（ｅｒ）

