  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2022 13:37

恒指跌幅擴至逾５００點，再度失守萬五關，龍湖、碧桂園挫逾一成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股午後沽壓加劇，恒指跌幅擴大至逾５００點。現時，恒生
指數報１４９２３，跌５０４點或跌３﹒２７％，主板成交７１７﹒９２億元。國企指數報
５０３５，跌２０７點或跌３﹒９５％。恒生科技指數報２８３２，跌１５６點或跌５﹒２３％

　　內房及物管股表現甚差。龍湖（００９６０）現價跌１１﹒１％，報１３﹒１４元，該股成
交約２２３５萬股，涉資３﹒０８億元，盤中高見１４﹒７８元，最低見１３﹒１元；碧桂園
（０２００７）跌１０﹒７４％，報１﹒０８元；碧桂園服務（０６０９８）跌９﹒５２％，報
７﹒３２元。
　　內地樓市疲弱態勢向一線城市發展。據國家統計局公布的９月７０大中城市樓價變動情況，
當月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％，二三線城市則
跌幅擴大。據上海臨港公眾號公布，經新片區管委會認定，該區將放鬆非戶籍人士購房條件。
　　其他藍籌股方面，蒙牛乳業（０２３１９）跌１０﹒０４％，報２５﹒１元；東方海外
（００３１６）跌８﹒５５％，報１１４﹒４元；中升（００８８１）、比亞迪（０１２１１）
齊挫８％；上日報升的京東（０９６１８）及美團（０３６９０）均挫逾７％。
　　即月期指新報１５０５３，跌４１４點，高水１２９點。即月國指期貨報５０８１，跌
１７４點，高水４５點。即月科指期貨新報２８７２，跌１３４點，高水３９點。
　　上證綜合指數報２９４０，跌４２點或跌１﹒４２％，成交２７２１﹒７８億元人民幣。深
證成份指數報１０５０３，跌２４６點或跌２﹒２９％，成交１６６９﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　１３﹒１４元　　跌１１﹒１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　１﹒０８元　跌１０﹒７４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２５﹒１元　跌１０﹒０４％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　７﹒３２元　　跌９﹒５２％
　　東方海外（００３１６）　　１１４﹒４元　　跌８﹒５５％
　　中升控股（００８８１）　　　　　３１元　　跌８﹒４２％
　　阿里健康（００２４１）　　　３﹒３３元　　跌８﹒０１％
　　比亞迪（０１２１１）　　　１６９﹒１元　　　　　跌８％
　　京東集團（０９６１８）　　１４５﹒６元　　跌７﹒３２％
　　美團（０３６９０）　　　　１２１﹒８元　　跌７﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning28/10/2022
溫鋼城：恒指恐下試12200　視乎企業盈利表現
人氣文章財經熱話28/10/2022
【恒指展望】美國議息前夕　港股觀望氣氛濃厚？
人氣文章財經熱話28/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指有機會再跌千點 中海油短炒長揸都值博
人氣文章大行報告28/10/2022
【大行炒D乜】中海油、中石油、海螺、廣汽績後大行點評價　一表盡掌握
人氣文章財經熱話28/10/2022
【虛幣世界】比特幣平穩維持兩萬美元，狗狗幣大漲
人氣文章中國故事27/10/2022
《神州經脈》中美放風謀相處　首三季FDI增速緩　滬指難登三千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金