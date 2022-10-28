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28/10/2022 14:47

恒指跌幅擴大至逾６００點，龍湖跌逾１０％為跌幅最大藍籌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》在９月期指結算日，大市維持弱勢，午後恒指跌幅持續擴大至
逾６００點，最低跌至１４８０３點。文房股持續受壓，龍湖（００９６０）現價跌
１０﹒６９％，報１３﹒２元，該股成交約３０３０萬股，涉資４﹒１２億元，盤中高見
１４﹒７８元，最低見１３元；蒙牛乳業（０２３１９）跌１０﹒３９％，報２５元；碧桂園
（０２００７）跌９﹒０９％，報１﹒１元；東方海外（００３１６）跌９﹒９１％，報
１１２﹒７元。
現時，恒生指數報１４８１９，跌６０８點或跌３﹒９４％，主板成交９３６﹒１６億元。國企
指數報５０１０，跌２３２點或跌４﹒４３％。恒生科技指數報２８０６，跌１８２點或跌
６﹒１０％。
　　即月期指新報１５０２２，跌４４５點，高水２０２點。即月國指期貨報５０７０，跌
１８５點，高水５９點。即月科指期貨新報２８６２，跌１４４點，高水５５點。
　　上證綜合指數報２９０９，跌７３點或跌２﹒４８％，成交３６２９﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３６８，跌３８１點或跌３﹒５５％，成交２２１５﹒８３億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　１３﹒２元　跌１０﹒６９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　　　２５元　跌１０﹒３９％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１﹒１元　　跌９﹒０９％
　　東方海外（００３１６）　　１１２﹒７元　　跌９﹒９１％
　　中升控股（００８８１）　　３０﹒５５元　　跌９﹒７５％
　　比亞迪（０１２１１）　　　１６５﹒９元　　跌９﹒７４％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　７﹒４元　　跌８﹒５３％
　　阿里健康（００２４１）　　　３﹒３４元　　跌７﹒７３％
　　李寧（０２３３１）　　　　４２﹒２５元　　跌７﹒５５％
　　京東集團（０９６１８）　　１４５﹒６元　　跌７﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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