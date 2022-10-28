恒指跌幅擴大至逾６００點，龍湖跌逾１０％為跌幅最大藍籌

《經濟通通訊社２８日專訊》在９月期指結算日，大市維持弱勢，午後恒指跌幅持續擴大至

逾６００點，最低跌至１４８０３點。文房股持續受壓，龍湖（００９６０）現價跌

１０﹒６９％，報１３﹒２元，該股成交約３０３０萬股，涉資４﹒１２億元，盤中高見

１４﹒７８元，最低見１３元；蒙牛乳業（０２３１９）跌１０﹒３９％，報２５元；碧桂園

（０２００７）跌９﹒０９％，報１﹒１元；東方海外（００３１６）跌９﹒９１％，報

１１２﹒７元。

現時，恒生指數報１４８１９，跌６０８點或跌３﹒９４％，主板成交９３６﹒１６億元。國企

指數報５０１０，跌２３２點或跌４﹒４３％。恒生科技指數報２８０６，跌１８２點或跌

６﹒１０％。

即月期指新報１５０２２，跌４４５點，高水２０２點。即月國指期貨報５０７０，跌

１８５點，高水５９點。即月科指期貨新報２８６２，跌１４４點，高水５５點。

上證綜合指數報２９０９，跌７３點或跌２﹒４８％，成交３６２９﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１０３６８，跌３８１點或跌３﹒５５％，成交２２１５﹒８３億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） １３﹒２元 跌１０﹒６９％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５元 跌１０﹒３９％

碧桂園（０２００７） １﹒１元 跌９﹒０９％

東方海外（００３１６） １１２﹒７元 跌９﹒９１％

中升控股（００８８１） ３０﹒５５元 跌９﹒７５％

比亞迪（０１２１１） １６５﹒９元 跌９﹒７４％

碧桂園服務（０６０９８） ７﹒４元 跌８﹒５３％

阿里健康（００２４１） ３﹒３４元 跌７﹒７３％

李寧（０２３３１） ４２﹒２５元 跌７﹒５５％

京東集團（０９６１８） １４５﹒６元 跌７﹒３２％

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（ｐｃ）



