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28/10/2022 12:15

《午市前瞻》專家料恒指有機會再跌千點，中海油短炒長揸都值博

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報１５０６９，跌３５８點或２﹒３２％，主
板成交５９８﹒０９億元。恒生中國企業指數報５０９２，跌１５０點或２﹒８７％。恒生科技
指數報２８７７，跌１１１點或３﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２０２﹒６元，跌１０﹒６元或４﹒９７％，成交３６﹒３８億
元；藥明生物收報３９﹒３５元，跌０﹒４元或１﹒０１％，成交２４﹒１億元；美團收報
１２４﹒１元，跌７﹒７元或５﹒８４％，成交２３﹒１６億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報６２﹒２元，跌２﹒６５元
或４﹒０９％，成交１６﹒１５億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－
ＳＷ。
　
＊張智威：未必見１２０００但跌浪仍未完＊
　
　　恒指本周於１５０００點上整固，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前
難保１５０００不會再穿，自從恒指跌穿１６１００重要支持位後，便大有機會面臨持續探底。
現時通脹、加息等外圍利淡因素，疊加中國受清零等措施打擊經濟，恒指有機會再出現大跌千點
畫面。
　　張智威補充，恒指未必如大摩所言會見１２０００點，但跌勢暫難扭轉，至於會跌至何處才
見底，他指仍然難講，未來要觀望中央的救市措施能對市場有多大利好作用，建議投資者或可多
持現金。
　
＊中海油攻守皆宜＊
　
　　儘管如此，油價下跌多時，但港股三桶油抗跌力強，息率亦高，市況慘淡下，張智威直言油
股為熊市下較吸引的類別。他提到，美國已宣布當油價接近８０元時便會適時補充戰略石油儲備
，變相油價難以再大跌，相對油股亦會有支持。而三桶油息率吸引，為現時選擇不多的仍值得入
手的股份。他指中海油（００８８３）最新業績非常對辦，建議短炒者在９﹒７５元吼入，１０
元以上沽出，但「好息之徒」亦可繼續持有，進可攻退可守。（ｈｃ）

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