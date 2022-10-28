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28/10/2022 15:43

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈在１﹒１６５０附近受阻

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４６﹒２６　１４６﹒８６　１４５﹒９７
　　歐元╱美元　０﹒９９８６　０﹒９９９８　０﹒９９５８
　　英鎊╱美元　１﹒１５８５　１﹒１５９５　１﹒１５４４
　　美元╱瑞郎　０﹒９８９６　０﹒９９１３　０﹒９８８３
　　美元╱港元　７﹒８４７０　７﹒８４９６　７﹒８４６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐洲央行議息後一如預期加息０﹒７５％，行長拉加德其後的講話未有帶來更
多新訊息，她表示，貨幣政策正常化尚未結束，未來加息的規模將取決於經濟數據，終端利率可
能超過中性利率水平，未來的幾次會議上可能仍然需要繼續上調利率。美國第三季度實際ＧＤＰ
年化季率初值為２﹒６％，結束連續兩個季度的收縮，亦好過預期。第三季核心ＰＣＥ物價指數
按季增長４﹒５％，符合預期，而上周失業救濟人數為２１﹒７萬，多過前值但就好於預期。至
於９月耐用品訂單按月升０﹒４％，不及預期的０﹒６％。
　　美匯指數從低位反彈重上１１０，首個目標應是５０天線的１１１。第三季經濟恢復增長有
利美元回升，但市場仍然預期聯儲局在１１月後會放慢加息，估計美元短期會反覆整固，仍可低
位吸納。歐元會在０﹒９９╱１﹒０１之間波動。有消息指，英國新首相正考慮通過增稅及削減
開支以填補公共財政缺口，規模可能高達５００億英鎊。英鎊反彈在１﹒１６５０附近受阻，
１００天平均線在１﹒１７２０，短期先行回調的機會較大。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒００１０　０﹒９９２０　１﹒００５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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