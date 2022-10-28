《美元走勢－羅明立》英鎊反彈在１﹒１６５０附近受阻

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４６﹒２６ １４６﹒８６ １４５﹒９７

歐元╱美元 ０﹒９９８６ ０﹒９９９８ ０﹒９９５８

英鎊╱美元 １﹒１５８５ １﹒１５９５ １﹒１５４４

美元╱瑞郎 ０﹒９８９６ ０﹒９９１３ ０﹒９８８３

美元╱港元 ７﹒８４７０ ７﹒８４９６ ７﹒８４６４

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《美元走勢》歐洲央行議息後一如預期加息０﹒７５％，行長拉加德其後的講話未有帶來更

多新訊息，她表示，貨幣政策正常化尚未結束，未來加息的規模將取決於經濟數據，終端利率可

能超過中性利率水平，未來的幾次會議上可能仍然需要繼續上調利率。美國第三季度實際ＧＤＰ

年化季率初值為２﹒６％，結束連續兩個季度的收縮，亦好過預期。第三季核心ＰＣＥ物價指數

按季增長４﹒５％，符合預期，而上周失業救濟人數為２１﹒７萬，多過前值但就好於預期。至

於９月耐用品訂單按月升０﹒４％，不及預期的０﹒６％。

美匯指數從低位反彈重上１１０，首個目標應是５０天線的１１１。第三季經濟恢復增長有

利美元回升，但市場仍然預期聯儲局在１１月後會放慢加息，估計美元短期會反覆整固，仍可低

位吸納。歐元會在０﹒９９╱１﹒０１之間波動。有消息指，英國新首相正考慮通過增稅及削減

開支以填補公共財政缺口，規模可能高達５００億英鎊。英鎊反彈在１﹒１６５０附近受阻，

１００天平均線在１﹒１７２０，短期先行回調的機會較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００１０ ０﹒９９２０ １﹒００５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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