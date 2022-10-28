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28/10/2022 19:51

《再戰明天》中國公布製造業ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布製造業ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為下周一
（３１日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，下周一巴基斯坦總理謝里夫應國務院總理李克強邀請對中國進行正
式訪問。
　　數據方面，下周一香港公布９月貨幣供應Ｍ１；９月貨幣供應Ｍ２；９月貨幣供應Ｍ３。德
國公布９月零售銷售，月率跌幅料由１﹒８％收窄至０﹒５％。本港時間７：５０ａｍ，日本公
布９月工業生產，月率料由３﹒４％逆轉至下滑０﹒８％，年率升幅料由５﹒８％擴大至
１０﹒５％；９月零售銷售月率升幅料由１﹒３％收窄至０﹒８％，年率升幅料維持於４﹒１％
。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％。本
港時間９：３０ａｍ，中國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１降至４９﹒７；
１０月非製造業採購經理人指數料由５０﹒６降至５０﹒１；１０月綜合採購經理人指數。本港
時間１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率升幅料由４﹒６％收窄至２﹒４％；１０月消
費者信心指數料由３０﹒８降至３０﹒５。本港時間３：００ｐｍ，德國公布９月進口物價，月
率升幅料由４﹒３％收窄至２﹒１％，年率升幅料由３２﹒７％擴大至３３﹒６％。
　
＊本港公布第三季ＧＤＰ，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊
　
　　本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第三季本地生產總值。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公
布第三季國內生產總值，經季節調整季率料由０﹒８％逆轉至下滑０﹒２％，經季節調整年率升
幅料由４﹒１％收窄至１﹒８％；１０月消費者物價指數月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒５％
，年率升幅料由１０％收窄至９﹒４％；１０月核心消費者物價指數年率升幅料維持於４﹒８％
。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由４５﹒７升至４７﹒２
。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負
１７﹒２收窄至負１６﹒８。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：南粵控股（０１０５８）、中國中石控股
（０１１９１）、廣南（集團）（０１２０３）、普甜食品（０１６９９）、成都高速
（０１７８５）、冠中地產（００１９３）、蒙古能源（００２７６）、ＩＮＴＬ　
ＧＥＮＩＵＳ（０００３３）、滬杭甬（００５７６）、三一國際（００６３１）、連成科技集
團（０８６３５）、澳博（００８８０）等。（ｗａ）

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