《再戰明天》中國公布製造業ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布製造業ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為下周一

（３１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，下周一巴基斯坦總理謝里夫應國務院總理李克強邀請對中國進行正

式訪問。

數據方面，下周一香港公布９月貨幣供應Ｍ１；９月貨幣供應Ｍ２；９月貨幣供應Ｍ３。德

國公布９月零售銷售，月率跌幅料由１﹒８％收窄至０﹒５％。本港時間７：５０ａｍ，日本公

布９月工業生產，月率料由３﹒４％逆轉至下滑０﹒８％，年率升幅料由５﹒８％擴大至

１０﹒５％；９月零售銷售月率升幅料由１﹒３％收窄至０﹒８％，年率升幅料維持於４﹒１％

。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％。本

港時間９：３０ａｍ，中國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１降至４９﹒７；

１０月非製造業採購經理人指數料由５０﹒６降至５０﹒１；１０月綜合採購經理人指數。本港

時間１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率升幅料由４﹒６％收窄至２﹒４％；１０月消

費者信心指數料由３０﹒８降至３０﹒５。本港時間３：００ｐｍ，德國公布９月進口物價，月

率升幅料由４﹒３％收窄至２﹒１％，年率升幅料由３２﹒７％擴大至３３﹒６％。



＊本港公布第三季ＧＤＰ，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊



本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第三季本地生產總值。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公

布第三季國內生產總值，經季節調整季率料由０﹒８％逆轉至下滑０﹒２％，經季節調整年率升

幅料由４﹒１％收窄至１﹒８％；１０月消費者物價指數月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒５％

，年率升幅料由１０％收窄至９﹒４％；１０月核心消費者物價指數年率升幅料維持於４﹒８％

。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由４５﹒７升至４７﹒２

。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負

１７﹒２收窄至負１６﹒８。

在本港，下周一公布業績的公司有：南粵控股（０１０５８）、中國中石控股

（０１１９１）、廣南（集團）（０１２０３）、普甜食品（０１６９９）、成都高速

（０１７８５）、冠中地產（００１９３）、蒙古能源（００２７６）、ＩＮＴＬ

ＧＥＮＩＵＳ（０００３３）、滬杭甬（００５７６）、三一國際（００６３１）、連成科技集

團（０８６３５）、澳博（００８８０）等。（ｗａ）

