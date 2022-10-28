《環球布局－塔里克》市場經歷熊市後回升

《環球布局》６月中前，標準普爾５００指數從２０２２年１月３日的高位下跌超過２０％

，意味美股步入熊市。市場顯著下挫令人質疑熊市會否如以往經驗般帶來負面動力，導致市場進

一步下跌，抑或會觸發股價反彈。讓我們回顧１９２９年，以了解市場在類似目前熊市的情況下

表現如何。

由市場從近期高位下挫至少２０％那天起，我們計算其後一個月、三個月、六個月、一年、

三年及五年的回報，以識別股市大跌後的典型表現；我們亦檢視了市場在大跌後錄得正回報的比

例。自１９２９年以來，共經歷了２５次熊市。我們的分析結果分別覆蓋整個時期及二戰後時期

。市場於１９２９年至１９４２年期間極度波動，在１３年內出現了１２次熊市，市場反覆下跌

、回升然後再下跌。反觀往後的８０年，包括２０２２年的熊市亦只有１３次熊市。

以整個時期和１９４５年後時期來看，市場報跌２０％後的所有期間均錄得正數平均回報。

當然，並非每次熊市過後都錄得正回報，只是平均而言。在熊市後錄得正回報的時間百分比：總

括而言，５０％至６０％介乎於一個月、三個月及六個月的較短期間；１９４５年後超過７５％

是一年期；而１９４５年後三年及五年期間則佔比９０％。其中一個反映市場在熊市後未必立即

錄得正回報的指標是整個熊市的平均跌幅為３４﹒６％，即首次下跌２０％後再下挫１６﹒１％

。這是１９２９年股市崩盤初期錄得２０％跌幅後的一個異常極端負面的例子。在其後十年，市

場多次短暫回升至１９２９年水平，但在１９２９年首次下挫２０％後入市，直至１９４２年為

止都未能使回報持續錄得正數。

儘管這是一個極端時期，但從結果可見，即使市場步入熊市，長線投資者應繼續持有股票。

研究顯示投資者（尤其是個人投資者）傾向在熊市沽售股票，錯過其後的升市，導致長線投資者

的回報低於市場回報。借鑑往績，在市場大跌後保持耐性，並繼續投資於市場可賺取回報，持有

期較研究期間越長便越如是。

《富蘭克林鄧普頓亞太區聯席總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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