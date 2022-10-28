《退休多角度－程浩賢》加息浪潮下，如何提升退休投資防禦能力？

《退休多角度》踏入第四季，環球市場仍然受加息浪潮影響，美國聯儲局加息步伐暫時未見

放慢跡象，對全球營商環境和金融市場不免造成衝擊。美國加息是為了壓抑通脹，令投資、消費

行為減少，從而阻止經濟過熱。除了影響企業發展、對股市帶來不利影響，美國短期利率上升亦

會令美元走強。鑑於港元與美元掛鈎，香港無可避免跟隨加息步伐，繼而影響大家各方面的生活

（例如樓按或車按利率、貸款利率上升） ，甚至各項投資受到股市及外匯走向所影響。另外，

隨著美國和其他貨幣的利率息差擴大，其他貨幣亦面臨相當程度的下行壓力。例如近期日圓持續

走弱，日圓匯率３２年來首次貶值至１美元兌１４８日圓區間。這時假如大家的資產配置貨幣組

合包含日元日圓在內，可能影響嚴重。既然加息周期有機會增加資產縮水的風險，退休投資又應

該如何部署以提升防禦能力？



＊趁存款利息增加，定存收息最好？＊



加息又意味著銀行存貸息率有機會增加。最近我們都留意到各大銀行推高定存年利率，吸引

投資者定存避險，部份甚至更勝銀債的４厘保底息。定期存款勝在夠穩陣，而且簡單易明。不過

，利息回報以外，投資者亦要考慮定存期的長短，因為加息環境下的浮動利率貸款和供樓還款金

額同樣有機會節節上升，投資市場又相對波動，鎖死所有流動資金可能是下下策。為自己預留鬆

動錢，以備不時之需會比較理想。

此外，交易前要留意清楚有否特別條款，有時候魔鬼在細節－－特高息率可能只適用於銀行

的特定客戶或新客戶，並且有固定日均理財總值的門檻。當利率調高時，條款亦有機會有所變更

或收緊。其實當市況不明朗時，不建議押注於單一資產類別或某一個市場和地區，反而以多元組

合分散投資，有助平衡風險，這對風險承受能力較低或臨近退休的人士尤其重要。資產配置越多

元化，組合的穩健性相對上有機會越高。



＊逆市或可考慮調整防守型基金比重＊



除了分散風險，退休投資更著重長線。面對加息不斷，市場消息不利好，大家應盡量保持冷

靜和理智，切勿為市場短期波動而自亂陣腳，魯莽改變投資方向。從年初至今各類基金的表現來

看，表現最優秀的是回報極低的貨幣基金和保本基金。一般來說，這些防守型基金可能相對適合

穩健或對市場風險承受能力較低的投資者。但如今在聯儲局不斷加息的情況下，其他風險較高的

基金，例如股票基金、債券基金等，均出現嚴重虧損。眼見聯儲局尚未有意向減慢加息步伐，高

風險資產價格短時間內或可能繼續下跌。在波動的市況下，或可考慮在投資組合中調整防守型基

金的比重，如基金或基金，被視為相對穩定的投資選項，有機會幫助投資者「避險」。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

