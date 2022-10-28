《基金債券攻略－凌風》買ＥＬＮ精明攻略

《基金債券攻略》連續兩次談到ＥＬＮ（Ｅｑｕｉｔｙ Ｌｉｎｋｅｄ Ｎｏｔｅ）這種零

售市場中最受歡迎的結構性投資工具。由於這種產品的特性，背後是沽出一個看淡的期權，由於

「負負得正」，所以，你應該是看好掛勾股票的中短線前景。



但問題是，如果你十分看好該股票，尤其是短線走勢，你其實不應該買它的ＥＬＮ，而是直

接買該股票，因為ＥＬＮ的遊戲規則是，即使到期日時，掛勾股票大幅升越行使價，你的得益也

只不過是議定好的「利息」，或準確來說的期權金。



更甚的是，近年發行的ＥＬＮ，都有一個提早贖回條款，就是升越某一個價位之後，發行商

有權Ｃａｌｌ Ｂａｃｋ，讓投資者最多只能收一個月「利息」。如此之下，投資者可能被迫在

高位再掛。這樣下去，由於股票是「難逃一跌」的，因此，買ＥＬＮ也變成「難逃一接」。



既然明白這種產品的遊戲規則，大家就應該理解我今日標題的意思，那就是，買ＥＬＮ的時

機就是當牛皮市時。因為牛皮市時，你直接持有股票可能沒有回報，但買ＥＬＮ就有期權金收。



奈何現實上，最多人做ＥＬＮ的時候，就是市況向好的時候，以至大牛市的時候。但其實，

這時你應該直接買股票，而不是做ＥＬＮ，這樣的回報才會高。但這時，銀行會大力推介ＥＬＮ

，因為客人不用接貨，而且，一個月後可能已經Ｃａｌｌ Ｂａｃｋ，客人又可以再掛，這樣就

貨如輪轉，可以多些佣金收入了。



回說投資者方面，由於我說，買ＥＬＮ是「難逃一接」的，那麼，我們必須小心挑選掛勾的

股票。我可以說，如果你根本不會買的股票，就不要掛了。換句話說，你掛得的股票，必須是你

自己想買的股票，也是值得長線持有的股票，因為你接貨的時候，必定是蝕錢的時候。除非你馬

上止蝕，否則，你肯定要持有一段時間的。



我認為，如果可以的話，最好選比較「價外」行使價的ＥＬＮ，所謂「價外」，即是較偏離

現價的行使價，例如你選擇的股票，現價是１０元，如果有９元或８元兩個行使價選擇的話，你

最好選８元。當然，距離現價愈遠的行使價選擇，「利息」會愈低，原因是接貨的機會也較低。



另一點是，最好選擇年期較短的ＥＬＮ。早年推出的ＥＬＮ，大多都是３個月期的，但後來

再出的ＥＬＮ，年期選擇很多，有些是掛一年，甚至更長的。總的來說，我會建議選年期較短的

，最好不超過半年。同樣地，年期較短的ＥＬＮ，「利息」也會低一點。



最後，在選擇掛勾股票時，我會強烈建議掛一些高息的股票，因為萬一要接貨，也可以繼續

收息，而且，高息的股票，防守性始終較強。此外，最好不要造一些掛兩隻，甚至一籃子股票的

ＥＬＮ（接貨的話，通常是接表現最差的一隻），因為一籃子的股票中，總有一隻你是不太喜歡

的，但偏偏，該股票就是表現最差的一隻，即是要你接的一隻。《凌風》



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