《品中資－羅國森》騰訊（００７００）變了弱勢股！

《品中資》傳統上，１０月份是股災月，這次又可能應驗了！不是嗎？本周一，即１０月

２４日，港股在沒有太大負面消息影響下，單日大跌１０３０點，跌幅逾６％。股王騰訊

（００７００）的跌勢更急，單日大跌１１％，收市報２０６﹒２元，算是近年罕見的。

翌日，騰訊股價進一步下跌，一度跌穿２００元水平，最低曾見１９８﹒６元，但其後逐步

收復失地，收市報２０６﹒４元，比周一（２４日）的收市價還高少許，算是對騰訊股東和支持

者的一點安慰。而過去兩日，騰訊股價仍有少許反彈，昨日收報２１３﹒２ 元。

但這一點點的安慰，相對於今年以來騰訊股價的跌幅，簡直是泥牛入海，無濟於事。作為騰

訊的支持者，最大的失落不僅是騰訊股價下跌，因為股價上落是平常事，但我估不到的是，騰訊

股價竟然跑輸大市，由過去的強勢股變成今日的弱勢股，這才叫人洩氣。

去年底，騰訊股價４５６﹒８元，以昨日收市價２１３﹒２元計，跌幅高達五成三；但同期

恒生指數只下跌三成三；國企指數即使稍差，也不過下跌三成六。如果今日就截數，今年應該是

騰訊股價表現最差的一年，上次最差的一年是２０１８年，但當年也不過下跌兩成三。

我不相信騰訊今年的業績會差過２０１８年，但今年的股價跌幅和實際股價都差過２０１８

年，絕對令騰訊股東們感到不是味兒。

我明白，今時的業績比２０１８年好，也不一定等於股價要比當年好，因為可以是當年的估

值已經偏高，現在進行「自我收復」，也可能是市場預期騰訊未來的增長會大幅放緩，用我自己

的說法是「告別增長」。



＊往績市盈率驚現７倍＊



先談第一點，我相信大家都同意，幾年前市場氣氛熾熱，對科技股願意給予較高估值，加上

當時科技股都是高增長，也預期未來會繼續高增長，所以，幾十倍市盈率是等閒事。

騰訊方面，當年的市盈率大約４０倍，現在看來當然偏高，但當周一騰訊股價大跌一成的時

候，我抬頭望騰訊的報價時，赫然發現騰訊的往績市盈率只有７倍多，正如廣告話齋，個心真係

「離一離」。

當然，這是往績，是過去的事。過去一年，內地經濟放緩，監管力度又不斷增加，令到騰訊

的業務停滯不前。單計上半年，騰訊的盈利已經倒退五成三，因此，市場預計，騰訊今年的全年

盈利會顯著倒退。

根據經濟通綜合的數據，以股價２００元以下計，騰訊當日的預測市盈率也不過１６倍左右

，也算是歷史的低水平了。這個１６倍的預測市盈率水平是否已經合理？是否已經超賣？

我認為，即使不是超賣，也絕對合理了。剛才說，騰訊今年的中期業績，盈利大跌五成六，

但這個是以國際會計準則計算的盈利。如果參考非國際會計準則（下稱ＮＯＮ－ＧＡＰＰ）計算

的盈利，只倒退一成七。我始終認為，為騰訊這類公司作估值，應該側重ＮＯＮ－ＧＡＰＰ的盈

利。

我在騰訊公布了今年的中期業績兼第二季度業績時，曾經寫過一篇品評，題為《騰訊業績開

始見曙光》。我當時引述管理層的預測，今年下半年，騰訊的收入應該可以跟去年持平，但透過

控制成本和精簡架構，下半年的盈利應該可以回復溫和增長。因此，我估計，以ＮＯＮ－

ＧＡＰＰ計的全年盈利，跌幅應該少於上半年的一成七。



＊仍要捱打半年至一年＊



另外，當時管理層已經認為，無論是騰訊股價（當時是３１０元左右），或者持有的投資組

合，相關價值都被嚴重低估，會繼續透過回購和其他方法回饋股東。兩個月後，騰訊股價再跌了

三成三左右，現在不應該是更吸引嗎？

從宏觀角度，這一刻的市況低迷，資金持續流走，因此，很難預期大市，以至騰訊股價可以

大幅反彈。而在這個轉折期，又碰上騰訊的盈利去到一個樽頸位，因此，我們作為騰訊的忠實擁

躉，必須要有心理準備，再有半年至一年時間是捱打的。

但我對騰訊的管理層仍然充滿信心，也對騰訊的業務充滿信心（她的遊戲核心業務對經濟的

敏感度較低，可抵禦經濟衝擊），現時面對的挑戰，是每一家成功企業都必要遇上的，早一點遇

上就早一點裝備自己，成為真正的強勢股。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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