《神州縱橫－凌昆》中國經濟復甦明顯但前景難料

《神州縱橫》中國第三季經濟表現的基本格局是復甦持續但力度不足。新的問題是外需及出

口表現亦有轉弱之勢，內憂外患必將對中央施政帶來新的考驗，值得關注。



＊情況好轉但困局未解＊



ＧＤＰ在三季度增３﹒９％遠勝次季增幅，顯示經濟確有明顯改善。另方面頭三季只增３％

，相比上半年微升０﹒５個百分點，又顯示第三季雖有回升卻拉力不足。今年保四幾無可能，增

幅大概在３﹒５％上下，遠低於年初官方估計的５﹒５％。這在當時還曾被批保守，但現已遙不

可及。內需不足仍是主要問題，零售增３﹒５％反彈明顯（次季跌４﹒６％），但頭三季只增

０﹒７％實太弱。投資亦有改善，三季度升５﹒７％由次季４﹒２％反彈，頭三季升５﹒９％已

算不錯。在投資帶動下工業升幅三季度達４﹒８％遠勝次季，但頭三季只升３﹒９％仍太弱。外

貿方面出口（按美元計）９月升５﹒７％入口升０﹒３％，出口已連續兩月增幅轉弱，反映外圍

形勢轉差，幸好順差仍高逾８００億美元，對增長有支持作用。總體來看內需的投資拉動有所改

善，但外需則趨弱，情況稍見好轉但困局未解，根本問題仍在。尤其值得注意者是此乃當局在「

應出盡出」的刺激下所達致的，顯見功效不足。第四季刺激作用料會進一步顯現，但預料仍難挽

頹局。對此筆者早有預告，指宏觀政策不當難除內患，能勉強支撐已算不錯，卻怕會陷於不死不

活之局。由於國際形勢將趨惡化甚至爆發危機，中國能否應對值得關注。



＊須尋替代房地產投資＊



馬斯克指中國房地產不振令經濟走向衰退，說法有一定道理。這由投資結構可見：基建增

８﹒６％，製造業增１０﹒０１％，高科技產業增２０﹒２％，但民間投資只增２％，房地產更

大跌８％。房地產市道弱拖低投資及工業生產，特別是與建造相關者（如水泥、鋼材等）。同期

房產銷售金額勁跌２６﹒３％，頹態畢露，樓價隨之持續調整。由於樓價過高及投資過度造成供

過於求，樓市泡沫在中國已成了老大難問題，長痛不如短痛，及早調整乃必要者。可惜當局在促

進調整時未有做好安排：房地產投資下滑卻沒有足夠的替代投資，結果影響了經濟表現。最近連

番出招令基建投資稍見起色，卻已嫌發力太晚且力度不足。所用指施大多是邊際性者，如加快審

批、撥款及動工籌備，並安排了更多融資方式。但筆者提出的大規模長期性財政引導投資方案未

見出台，必須盡快補上。中國發展未來五年乃關鍵時期，期內若宏觀經濟表現不濟將妨礙、拖慢

發展步伐。同樣中美鬥爭亦如關鍵時期，經濟疲弱將影響信心及打擊鬥爭士氣。總之中央務必盡

快推出有效解困行動，以免錯失機遇。

《資深評論員 凌昆》



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