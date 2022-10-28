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即市新聞

28/10/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟復甦明顯但前景難料

　　《神州縱橫》中國第三季經濟表現的基本格局是復甦持續但力度不足。新的問題是外需及出
口表現亦有轉弱之勢，內憂外患必將對中央施政帶來新的考驗，值得關注。
　
＊情況好轉但困局未解＊
　
　　ＧＤＰ在三季度增３﹒９％遠勝次季增幅，顯示經濟確有明顯改善。另方面頭三季只增３％
，相比上半年微升０﹒５個百分點，又顯示第三季雖有回升卻拉力不足。今年保四幾無可能，增
幅大概在３﹒５％上下，遠低於年初官方估計的５﹒５％。這在當時還曾被批保守，但現已遙不
可及。內需不足仍是主要問題，零售增３﹒５％反彈明顯（次季跌４﹒６％），但頭三季只增
０﹒７％實太弱。投資亦有改善，三季度升５﹒７％由次季４﹒２％反彈，頭三季升５﹒９％已
算不錯。在投資帶動下工業升幅三季度達４﹒８％遠勝次季，但頭三季只升３﹒９％仍太弱。外
貿方面出口（按美元計）９月升５﹒７％入口升０﹒３％，出口已連續兩月增幅轉弱，反映外圍
形勢轉差，幸好順差仍高逾８００億美元，對增長有支持作用。總體來看內需的投資拉動有所改
善，但外需則趨弱，情況稍見好轉但困局未解，根本問題仍在。尤其值得注意者是此乃當局在「
應出盡出」的刺激下所達致的，顯見功效不足。第四季刺激作用料會進一步顯現，但預料仍難挽
頹局。對此筆者早有預告，指宏觀政策不當難除內患，能勉強支撐已算不錯，卻怕會陷於不死不
活之局。由於國際形勢將趨惡化甚至爆發危機，中國能否應對值得關注。
　
＊須尋替代房地產投資＊
　
　　馬斯克指中國房地產不振令經濟走向衰退，說法有一定道理。這由投資結構可見：基建增
８﹒６％，製造業增１０﹒０１％，高科技產業增２０﹒２％，但民間投資只增２％，房地產更
大跌８％。房地產市道弱拖低投資及工業生產，特別是與建造相關者（如水泥、鋼材等）。同期
房產銷售金額勁跌２６﹒３％，頹態畢露，樓價隨之持續調整。由於樓價過高及投資過度造成供
過於求，樓市泡沫在中國已成了老大難問題，長痛不如短痛，及早調整乃必要者。可惜當局在促
進調整時未有做好安排：房地產投資下滑卻沒有足夠的替代投資，結果影響了經濟表現。最近連
番出招令基建投資稍見起色，卻已嫌發力太晚且力度不足。所用指施大多是邊際性者，如加快審
批、撥款及動工籌備，並安排了更多融資方式。但筆者提出的大規模長期性財政引導投資方案未
見出台，必須盡快補上。中國發展未來五年乃關鍵時期，期內若宏觀經濟表現不濟將妨礙、拖慢
發展步伐。同樣中美鬥爭亦如關鍵時期，經濟疲弱將影響信心及打擊鬥爭士氣。總之中央務必盡
快推出有效解困行動，以免錯失機遇。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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