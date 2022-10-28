【外圍經濟】馬斯克據報已完成收購推特，原ＣＥＯ及ＣＦＯ遭解僱

《經濟通通訊社２８日專訊》據《華盛頓郵報》報道，三名知情人士表示，馬斯克已經完成

了對推特的收購，收購後的首個舉措是解僱行政總裁Ｐａｒａｇ Ａｇｒａｗａｌ、財務總監

Ｎｅｄ Ｓｅｇａｌ，以及信託和安全主管Ｖｉｊａｙａ Ｇａｄｄｅ在內的多名高管。

此前，法院裁定馬斯克必須在今天（２８日）前完成收購交易，如果未能完成，法庭將會安

排在１１月再度審訊。（ｒｃ）

