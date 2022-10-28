《日入而息》工行上季多賺６﹒８％，康泰旅行社啟動自動清盤程序

《今天重點》

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工行（０１３９８）第三季純利升６﹒８％至９４３﹒２億元人民幣

交行（０３３２８）第三季純利２３８﹒４３億元人民幣，按年升６﹒７％

農行（０１２８８）第三季純利升６﹒４％至６８５﹒６億元人民幣

招行（０３９６８）第三季純利升１５﹒５％至３７５億元人民幣

中銀香港（０２３８８）首三季提取減值準備前經營溢利按年升１６﹒４％

陳茂波：將盡力出席金融峰會，如未可行會以視像參與；陳茂波快測陽性，金管局指如峰會更新

流程會適時公布

康泰旅行社因資不抵債，董事會通過啟動自動清盤程序

房屋局表示一手私樓潛在供應９﹒５萬伙，按季減三千伙

本港新增５６５６宗確診，多７名患者死亡

李強不再兼任上海市委書記，改由陳吉寧兼任

人行９００億逆回購利率持平，本周淨投放８４００億；三季度末地產貸款餘額同比增速放緩至

３﹒２％

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《即日市況》

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恒指全日低收５６４點報１４８６３，科指低收１６６點報２８２２

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《深滬股市》

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滬綜指收挫２﹒２５％半年新低，全周勁插４％

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《美元匯價》

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英鎊反彈在１﹒１６５０附近受阻

歐元最新報０﹒９９４７╱５１，日圓最新報１４７﹒６７╱６８

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《公司業績》

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粵海置地（００１２４）首九個月純利按年跌４３﹒８％至８﹒３億

元

東北電氣（０００４２）第三季盈轉虧，蝕２１﹒４萬元人民幣

新天綠色能源（００９５６）第三季轉虧為盈賺４９９６萬元人民幣

深高速（００５４８）第三季純利升６２％至１２億元人民幣

招行（０３９６８）第三季純利升１５﹒５％至３７５億元人民幣

中鐵建（０１１８６）第三季純利跌５％至５３億元人民幣

中石化（００３８６）首三季純利跌６％至５７３億元人民幣

中交建（０１８００）首三季純利升６％至１５８億元人民幣

比亞迪電子（００２８５）首九個月純利按年跌４２﹒７％

中銀香港（０２３８８）首三季提取減值準備前經營溢利按年升１６

﹒４％

交行（０３３２８）第三季純利２３８﹒４３億元人民幣，按年升６

﹒７％

農行（０１２８８）第三季純利升６﹒４％至６８５﹒６億元人民幣

工行（０１３９８）第三季純利升６﹒８％至９４３﹒２億元人民幣

九台農商銀行（０６１２２）首三季淨利潤１６﹒９億元

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《公司資訊》

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據報小米（０１８１０）停止印度金融服務業務；小米盧偉冰稱Ｎｏ

ｔｅ系列全球累計銷量突破３億

港交所（００３８８）推香港國際碳市場ＣＯＲＥ ＣＬＩＭＡＴＥ

信義能源（０３８６８）獲信義玻璃增持７７﹒４萬股

積金局派員了解恒地（０００１２）粉嶺北項目欠薪情況

新地（０００１６）錦田北新盤加推４０伙，折實價３９６﹒８萬起

匯豐表示今年首三季流動理財活躍用戶較去年底增長１０％

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《神州民企》

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中國地利（０１３８７）因兩筆貸款被中國一銀行在內地提訴訟

歌禮製藥（０１６７２）與輝瑞就新冠藥物簽內地利托那韋授權與供

應

龍天集團（０１８６３）停牌最新消息

新奧（０２６８８）首九個月綜合能源銷量升２９﹒５％

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《中國要聞》

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防疫未轉向，機構料１０月官方製造業ＰＭＩ略跌至５０

東莞試行靈活就業人員繳存公積金，台港澳人員可參加

兩部門表示保障多晶硅合理產量，引導價格維持合理區間

首九月國企利潤總額同比降幅繼續收窄至１﹒１％

新版鼓勵外商投資目錄明年施行，部分項目免徵關稅

工信部表示智能網聯車企應建立車輛產品網絡安全等制度

上海外貿恢復，前三季出口增１３﹒１％進口增１％

廣東前三季度出口增長５﹒６％，進口下降５﹒６％；廣東前三季Ｇ

ＤＰ同比增２﹒３％，低於全國水平

傳廣汽埃安擬明年次季申請ＩＰＯ，稍早已完成Ａ輪融資

內地公務員考試部分崗位報錄比達１３００比１

國家移民局上季簽發普通護照３２萬本，按季增近五成

李強不再兼任上海市委書記，改由陳吉寧兼任

人行９００億逆回購利率持平，本周淨投放８４００億；三季度末地

產貸款餘額同比增速放緩至３﹒２％

中央軍委常委會：提高新時代備戰打仗能力

王毅同俄外長通電話：推動中俄關係邁向更高水平

中證協調研券商虛假陳述訴訟情況，或將明確責任範圍

深圳禁金融機構開展地方政府融資業務，嚴限城投舉債

上海臨港放鬆非戶籍購房，９月一線新樓價格環比降

湖南長沙政府斥２５億人幣購建公租房５０００套

潘功勝赴中債增進公司調研，加大支持民營房企發債

李克強稱努力推動四季度經濟好於三季度；落實好製造業增量留抵稅

額即申即退

華為首三季業績下滑，營收４４５８億利潤率６﹒１％；Ｔｅｌｋｏ

ｍ與華為在南非共建５Ｇ網絡

上交所等聯合發布科創板做市借券業務細則

原中宣部長黃坤明接替李希，空降廣東省委書記

外匯局表示９月國際收支貨物和服貿順差５７６億美元

銀保監表示三季度末銀行業總資產升逾一成，不良率略降

人行易綱稱中國金融風險收斂，加強對非金融活動認定

普京支持沙特加入金磚國，中方表示將合作推進擴員進程

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒０７％，報１２７８８﹒４２點

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《俄烏開戰》

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普京表示無意在烏克蘭使用核武器

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《國際要聞》

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北韓今晨發射２枚短程彈道導彈，回應美韓空軍演習

歐盟達成協議，從２０３５年起禁止新內燃機汽車

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《外圍經濟》

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日本央行決定保持－０﹒１％利率不變

東京通脹升幅創４０年新高，首相岸田追加預算救民望

歐洲央行內部據悉對加息０﹒７５厘存在分歧

法國第三季ＧＤＰ增長０﹒２％，反映經濟仍具韌性

美國ＧＤＰ說明美國經濟最差的日子仍在後頭

辛偉誠將兩名氣候部長降職及不參加ＣＯＰ２７峰會

電子商務萎縮拖累業績，亞馬遜市值勢跌破１萬億美元

馬斯克據報已完成收購推特，原ＣＥＯ及ＣＦＯ遭解僱

伊拉克在長達１年的政治僵局後任命新的石油部長

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《大國博弈》

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愛爾蘭下令關閉中國設立的海外警務服務點

據報美國與盟友商討，擴大對華晶片出口管制

外交部回應美發布核態勢報告，稱美核訛詐嚇不倒中國

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《其他消息》

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曾國衞稱暫無意改變公務員國籍要求，續按基本法行事；無意矮化區議會，惟要客觀看待過去亂

象

楊何蓓茵稱更新版公務員守則不再用「政治中立」字眼；正考慮改善涉及違反紀律公務員處理機

制

金管局表示調查顯示香港繼續是全球第四大外匯市場

理大衝突８人暴動罪成，判囚４４至５６個月

立會選委界別補選，當局招募調配近千名工作人員

團體指香港法治排名下跌，林定國稱有人惡意抹黑

鄧炳強稱２３條立法不能草率，將來要修改便麻煩

高院批黎智英聘用英國御用大狀抗辯，律政司不服上訴

據報香港擬將加密貨幣零售交易合法化，最快明年３月實施

房屋局表示一手私樓潛在供應９﹒５萬伙，按季減三千伙

謝展寰稱最快下月底公布明年電費安排，強調會盡力降低加幅

政府再度委任馮驊擔任截取通訊及監察條例小組法官

孫東稱對載荷專家報名人數非常滿意，冀有香港申請者成功入選

劉澤星及曾浩輝等續任醫管局成員，任期兩年

深股通全日流出２０億元，外資結束連續三日淨流入；滬股通額度全日用１３億元，外資流出２

０億元

建行亞洲一年期港元定存加至４﹒６厘，大新４﹒５厘

富融銀行推出稅季貸款實際年利率可低至１﹒１７％

港深西部鐵路次階段研究下月２８日招標，鼓勵香港顧問公司參與

萬聖節蘭桂坊實施管制，警方籲勿帶仿製槍械或違禁品

中大校長視像出席校董會，議員促交代新校徽所涉開支

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１７％，連跌三周

地政總署下周五起招標售啟德用地，１２月１６日截標

康泰旅行社因資不抵債，董事會通過啟動自動清盤程序

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《新冠肺炎》

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本港新增５６５６宗確診，多７名患者死亡

中大校長段崇智確診，月中曾到紐約出席世界學術峰會

全國昨增本土陽性１３３７宗按日增兩成，創半個月高

政府謹慎考慮０＋０，梁柏賢稱應盡快有復常路線圖

業界料食肆解禁難「起死回生」，冀放寬１﹒５米距離

調查指在華美企樂觀情緒跌至新低，對中國經濟信心降

財政司辦公室暫未回應陳茂波能否如期出席投資峰會

陳茂波快測陽性，金管局指如峰會更新流程會適時公布

麥樸思稱中國財赤創歷史高急需資金，料年底放鬆防疫

林定國稱修例解決免針紙爭議最符合公眾利益

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