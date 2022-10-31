《油金掠影》市場憂中國封控礙原油需求，英美期油收跌，期金向下

《經濟通通訊社３１日專訊》國際油價收市跌逾１％，惟全周走勢上升。

紐約期油收報每桶８７﹒９美元，跌１﹒１８美元或１﹒３％。全周累升逾３％。倫敦布蘭

特期油收報每桶９５﹒７７美元，跌１﹒１９美元或１﹒２％。全周累升２﹒４％。天然氣價格

跌３﹒３％，收報每百萬Ｂｔｕ ５﹒６８４美元，全周累漲３﹒９％。

中國對新冠肺炎疫情採清零政策，抑制了全球最大消費國之一的需求，一直是拖累２０２２

年油價的因素之一。

分析指，由於中國擴大對新冠疫情的封控，美國強勁的出口需求及聯儲局可能調整利率立場

所帶來的正面影響全遭抵銷，還留有更多負面影響。

上周五紐約期金收跌逾１％，由於美元及美債息上升，令金價受壓。

紐約期金收報每盎司１６４４﹒８美元，跌２０﹒８美元或１﹒２％；白銀期貨價格跌３５

美仙或 １﹒８％，收報每盎司１９﹒１４７美元，全周累升０﹒４％；白金期貨跌１８﹒３０

美元或１﹒９％，收報每盎司９４９﹒１０美元，全周累漲１﹒６％；鈀金期貨跌４１美元或

２﹒１％，收報每盎司１８９７﹒２０美元，全周累跌５﹒４％。（ｋｙ）

