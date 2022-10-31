《牛熊志選－陳其志》資金部署騰訊（００７００）好倉

《牛熊志選》恒指上周顯著下跌，失守１５０００點心理大關，持續往下尋底，平均線組合

持續跌勢，技術走勢偏淡，暫時只宜觀望。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２７日）過去

５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒０８億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證

則累計約１﹒８４億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指

牛證街貨主要在收回價１４９００點至１５１９９點之間，累計相當約１２６６張期指合約；熊

證街貨主要在收回價１６１００點至１６３９９點之間累計了相當約１６５７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３１﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒０個波幅點至３５﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒７個波幅點至３０﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升６﹒５個波幅點至

４１﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升４﹒３個波幅點至４７﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３０﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至３０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２５﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升４﹒１個波幅點至３５﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２３﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒６個波幅點至４４﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至

２９﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６１１１﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約２６０元至２８０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒０倍至７﹒１

倍；另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約４５１０﹒０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價７９元至８８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍至６﹒４

倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約９７０﹒０萬元資金淨流入

部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５０元至８５元附近的中期價外條款，實

際槓桿約１﹒９倍至３﹒０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

