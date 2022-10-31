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即市新聞

31/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》額外提早中長線增持現貨的計劃

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則尚屬顯著向淡。１０月份港股交易即將結束，待１０月份場外股票期權於今
天（３１日）４：１０ｐｍ到期後，明天（１日）大市將有條件呈現轉向，因淡友大戶再沒有需
要推低大市。另一個最有機會見到港股正式轉跌為升的日子為下周一（７日），條件為本周１０
月份恒指期貨與國指期貨的加權收市位分別於絕大部分時間企穩於１５３３１和５２４４；即其
大戶加權平均開倉水平之上。看過好友於自去年２月以來毫無鬥志的表現後，相信大部分投資者
都對此沒大信心。
　　筆者認為，現時大市已呈中期超賣，周線圖ＳＴＣ的％Ｋ和％Ｄ更均跌進了極度超賣區內；
因此，上述中線和長線的實際持貨量應屬下限。進取的投資者可於明天開市後至下周一收市前，
找尋入市額外提早增持現貨的機會；但注碼不宜大於１２﹒５％資金。若對把握時機沒有信心，
可分兩注入市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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