《運籌帷幄－梁業豪》額外提早中長線增持現貨的計劃

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則尚屬顯著向淡。１０月份港股交易即將結束，待１０月份場外股票期權於今

天（３１日）４：１０ｐｍ到期後，明天（１日）大市將有條件呈現轉向，因淡友大戶再沒有需

要推低大市。另一個最有機會見到港股正式轉跌為升的日子為下周一（７日），條件為本周１０

月份恒指期貨與國指期貨的加權收市位分別於絕大部分時間企穩於１５３３１和５２４４；即其

大戶加權平均開倉水平之上。看過好友於自去年２月以來毫無鬥志的表現後，相信大部分投資者

都對此沒大信心。

筆者認為，現時大市已呈中期超賣，周線圖ＳＴＣ的％Ｋ和％Ｄ更均跌進了極度超賣區內；

因此，上述中線和長線的實際持貨量應屬下限。進取的投資者可於明天開市後至下周一收市前，

找尋入市額外提早增持現貨的機會；但注碼不宜大於１２﹒５％資金。若對把握時機沒有信心，

可分兩注入市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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