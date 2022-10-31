《一周攻略－周進略》港股穿多年底，純屬時間問題

《一周攻略》本欄前周的大題說：留得青山在，哪怕沒柴燒！本欄上周的大題說：短線若不

先生存，哪有資格談長線！如今看來，真的不幸言中。

事實上，不幸言中的，不只這個大方向，恒指方面，真的跌穿１６１７０，甚至不用等到周

末前，而是上周開局第一天（１０月２４日），便已跌穿，形勢之差，可以說是差得無以復加。



＊美聯儲大員，放風試水溫＊



幸好，前周末開始，國際投資者一直憧憬，美聯儲有可能放慢加息的步伐，不論是美聯儲大

員意欲放風聲試水溫，抑或真有其事，都有理由讓風險資產反彈，而這一點不論股匯債，甚至大

宗商品，都有一定好處。

但，說實在，投資者也不是盲目的，要真的相信美聯儲由帶頭提速，到如今要提早宣布完成

，可以減速轉向，當中需要的，可不是相關官員出來接受訪問說幾句，更要有數據支持。



＊通脹回落慢，經濟仍增長＊



事實上，純看通脹數據，未見明顯回落，上周五（２８日）公布的，即可以為證明，雖然低

於外界預期，但仍處於明顯的高水平，即使有可能大勢是見頂，但一旦回落得不夠快，通脹預期

可以相當頑固，則央行即使多不願，也只好繼續著力地加息，退市縮表同步而為。

另一邊廂，可以參考失業相關的情況，未見明顯轉差之餘，上周公布的美國第三季經濟有增

長，明顯不同於之前兩季，換言之，即時減低了衰退的可能性。如此一來，央行沒有明顯的誘因

，由數據上帶出減慢加息的結論。



＊拆倉連鎖反應，金融市場不穩＊



當然，央行大員絕非無的放矢，也有一定理由，才會提出來，以作為期望管理。事實上，最

有可能讓他們擔心的，不是經濟數據本身，而是解讀經濟數據的一眾投資者，他們真金白銀的拆

倉行動，會讓市場震盪。關鍵是，提速加息退市縮表並行，則貨幣政策收緊的力度，意味著資產

貶值。

放諸於有１０多年量寬超低息環境加持的資產升值預期下，如今明顯轉向，當中牽涉不同程

度的槓桿和衍生工具，一下子都如連鎖反應的跑出來，當中如有差池，恐怕絕非央行大員所樂見

。



＊為前瞻提早通知，不等於馬上叫停＊



最近出現的英國經濟金融危機便是一例。當然，英國有本身的結構問題在其中，但亦或多或

少，與當地貨幣政策與財政政策的不一致有關，而這一點正好是全球央行加息潮之下，更加明顯

突出的。

正因如此，央行決策者明白，總有某個水平，是可以減慢的，只不過是不是現水平，則可以

大有商榷餘地。更何況，由前瞻的角度去看，再加上貨幣政策落實時，真正產生效用，總有一定

時間差，所以更要提早跟大家打招呼，這是合理之至，不等於馬上就要放棄加息或退市縮表。



＊恒指下站支持位１０６７６＊



無論如何，目前數據不足以說服央行決策者，只是擔憂金融市場不穩，令大家有戒心而已。

果如是，美聯儲１１月幾乎仍是加息７５點子，１２月仍是加息７５點子的概率仍是較高。

如此一來，以港股一直的弱勢而言，人家升港股未必跟升，人家跌港股跌更多，則不難明白

，之前跌穿１６１７０，根本是遲早的問題。如今餘下來的，倒不是最新跌穿的１５０００大關

，這是整數位置，卻不是技術走勢上有何特別。

反而是之前不只一次跟大家談及的，多年低位，下望１０６７６，倒真的不說也罷，以免再

次不幸言中，傷盡股民心。相信如今再難有人勇敢撈底，因為誰也說不準，哪個才是底！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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