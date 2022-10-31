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31/10/2022 08:00

《一周攻略－周進略》港股穿多年底，純屬時間問題

　　《一周攻略》本欄前周的大題說：留得青山在，哪怕沒柴燒！本欄上周的大題說：短線若不
先生存，哪有資格談長線！如今看來，真的不幸言中。
　　事實上，不幸言中的，不只這個大方向，恒指方面，真的跌穿１６１７０，甚至不用等到周
末前，而是上周開局第一天（１０月２４日），便已跌穿，形勢之差，可以說是差得無以復加。
　
＊美聯儲大員，放風試水溫＊
　
　　幸好，前周末開始，國際投資者一直憧憬，美聯儲有可能放慢加息的步伐，不論是美聯儲大
員意欲放風聲試水溫，抑或真有其事，都有理由讓風險資產反彈，而這一點不論股匯債，甚至大
宗商品，都有一定好處。
　　但，說實在，投資者也不是盲目的，要真的相信美聯儲由帶頭提速，到如今要提早宣布完成
，可以減速轉向，當中需要的，可不是相關官員出來接受訪問說幾句，更要有數據支持。
　
＊通脹回落慢，經濟仍增長＊
　
　　事實上，純看通脹數據，未見明顯回落，上周五（２８日）公布的，即可以為證明，雖然低
於外界預期，但仍處於明顯的高水平，即使有可能大勢是見頂，但一旦回落得不夠快，通脹預期
可以相當頑固，則央行即使多不願，也只好繼續著力地加息，退市縮表同步而為。
　　另一邊廂，可以參考失業相關的情況，未見明顯轉差之餘，上周公布的美國第三季經濟有增
長，明顯不同於之前兩季，換言之，即時減低了衰退的可能性。如此一來，央行沒有明顯的誘因
，由數據上帶出減慢加息的結論。
　
＊拆倉連鎖反應，金融市場不穩＊
　
　　當然，央行大員絕非無的放矢，也有一定理由，才會提出來，以作為期望管理。事實上，最
有可能讓他們擔心的，不是經濟數據本身，而是解讀經濟數據的一眾投資者，他們真金白銀的拆
倉行動，會讓市場震盪。關鍵是，提速加息退市縮表並行，則貨幣政策收緊的力度，意味著資產
貶值。
　　放諸於有１０多年量寬超低息環境加持的資產升值預期下，如今明顯轉向，當中牽涉不同程
度的槓桿和衍生工具，一下子都如連鎖反應的跑出來，當中如有差池，恐怕絕非央行大員所樂見

　
＊為前瞻提早通知，不等於馬上叫停＊
　
　　最近出現的英國經濟金融危機便是一例。當然，英國有本身的結構問題在其中，但亦或多或
少，與當地貨幣政策與財政政策的不一致有關，而這一點正好是全球央行加息潮之下，更加明顯
突出的。
　　正因如此，央行決策者明白，總有某個水平，是可以減慢的，只不過是不是現水平，則可以
大有商榷餘地。更何況，由前瞻的角度去看，再加上貨幣政策落實時，真正產生效用，總有一定
時間差，所以更要提早跟大家打招呼，這是合理之至，不等於馬上就要放棄加息或退市縮表。
　
＊恒指下站支持位１０６７６＊
　
　　無論如何，目前數據不足以說服央行決策者，只是擔憂金融市場不穩，令大家有戒心而已。
果如是，美聯儲１１月幾乎仍是加息７５點子，１２月仍是加息７５點子的概率仍是較高。
　　如此一來，以港股一直的弱勢而言，人家升港股未必跟升，人家跌港股跌更多，則不難明白
，之前跌穿１６１７０，根本是遲早的問題。如今餘下來的，倒不是最新跌穿的１５０００大關
，這是整數位置，卻不是技術走勢上有何特別。
　　反而是之前不只一次跟大家談及的，多年低位，下望１０６７６，倒真的不說也罷，以免再
次不幸言中，傷盡股民心。相信如今再難有人勇敢撈底，因為誰也說不準，哪個才是底！
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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