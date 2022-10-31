《套期保值－蕭猷華》人民幣弱勢未除，恒指探底機會高

《套期保值》恒生指數上周五（２８日）又跌穿１５０００點，低見１４７７０點，新經濟

股成重災區。內地股市毫無支持，上證綜合指數跌６６點，收報２９１５點，人民幣兌美元上周

三（２６日）一度急升過千點，相信是人民銀行入市干預，一夜間，由７﹒３０升至７﹒１８水

平，不過很快打回原形，弱不禁風，除了美元本身強勁之外，投資者對內地經濟持續投不信任票

，銀保監會發言人上周五指出，「人民幣長期走強的勢頭不會改變，現在看貶人民幣，將來一定

後悔」，內地財金官員一面出口術護盤，外資一邊拋售。預期人民幣短期仍有下跌空間，除非美

聯儲的貨幣政策由「鷹」轉「鴿」，和內地改變動態清零政策，否則人民幣弱勢難改。

美股三大指數上周五上升，預期恒指今天反彈力度不會太大，納指金龍中國指數再跌近４％

，外資減持中概股。另一方面，內地監管部門繼續加強整改龍頭科技企業，美國審計中概股底稿

過程或出現分歧，新經濟股在恒指比重大，料恒指反彈乏力，再探底機會高。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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