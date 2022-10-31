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31/10/2022 09:31

《套期保值－蕭猷華》人民幣弱勢未除，恒指探底機會高

　　《套期保值》恒生指數上周五（２８日）又跌穿１５０００點，低見１４７７０點，新經濟
股成重災區。內地股市毫無支持，上證綜合指數跌６６點，收報２９１５點，人民幣兌美元上周
三（２６日）一度急升過千點，相信是人民銀行入市干預，一夜間，由７﹒３０升至７﹒１８水
平，不過很快打回原形，弱不禁風，除了美元本身強勁之外，投資者對內地經濟持續投不信任票
，銀保監會發言人上周五指出，「人民幣長期走強的勢頭不會改變，現在看貶人民幣，將來一定
後悔」，內地財金官員一面出口術護盤，外資一邊拋售。預期人民幣短期仍有下跌空間，除非美
聯儲的貨幣政策由「鷹」轉「鴿」，和內地改變動態清零政策，否則人民幣弱勢難改。
　　美股三大指數上周五上升，預期恒指今天反彈力度不會太大，納指金龍中國指數再跌近４％
，外資減持中概股。另一方面，內地監管部門繼續加強整改龍頭科技企業，美國審計中概股底稿
過程或出現分歧，新經濟股在恒指比重大，料恒指反彈乏力，再探底機會高。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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