《專家之言－葉尚志》港股料已到階段性底部，本周是關鍵時間窗口

《專家之言》１０月２８日，港股又再回跌並且打出了新低，但是我們對於港股已到了階段

性底部位置的看法，目前未有改變，而未來一周會是關鍵時間窗口。恒指跌了有５６０多點，跌

穿了１５０００點來收盤，而大市成交量有接近１２５０億元，連續第５日達到標準要求，也就

是達到年內的日均１２２０億元以上，顯示在過去一周，資金都有趁低抄進的跡象。市場短期聚

焦點放在美聯儲周四（３日）凌晨公布的議息結果上，而在近日有美聯儲官員放鴿表示加息步伐

要考慮對經濟及就業的影響之後，包括加拿大央行加息幅度低於預期，以及歐洲央行對後續加息

沒有來得那麼強硬，似乎都是市場有望獲得喘氣空間的表現。因此，在第三季已跌了４６００多

點、在１０月再多跌了接近２５００點的港股，我們仍假設已有到了階段性底部位置的機會。而

走勢上，恒指要升穿１５８００點後，才可以確認階段性見底的假設。總體上，對後市可以維持

正面看法，但在階段性見底獲確認之前，宜繼續保持警惕性。



＊比亞迪上季淨利增３﹒５倍，可趁股價回整多加關注＊



港股在期指結算日出現平開低走，在盤中曾一度下跌６５８點低見１４７７０點，周末假期

前資金傾向先鎖定下倉位，加上美聯儲公布議息結果前夕，市場總體謹慎觀望氛圍都變得更加濃

厚。指數股出現普跌，其中，汽車股集體下挫領跌，比亞迪股份（０１２１１）跌９﹒８４％，

蔚來－ＳＷ（０９８６６）跌９﹒３６％，小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）跌１４﹒８９％，理想

汽車－Ｗ（０２０１５）跌１０﹒８７％，市傳１０月新能源汽車的銷售低於預期，相信是觸發

拋售的原因。然而，比亞迪股份有被拖累錯殺的機會，在收盤後，公司公布了第三季淨利潤有

５７﹒１６億元人民幣，同比增長３５０％，建議可以趁現時股價回整時多加關注跟進。

恒指收盤報１４８６３點，下跌５６５點或３﹒６６％。國指收盤報５０２９點，下跌

２１４點或４﹒０７％。恒生科指收盤報２８２３點，下跌１６６點或５﹒５６％。另外，港股

主板成交量有１２４６億多元，而沽空金額有２４２﹒１億元，沽空比例１９﹒４３％又再回升

。至於升跌股數比例是３１３：１３２８，日內漲幅超過１０％的股票有４１隻，而日內跌幅超

過１３％的股票有３８隻。港股通連續第１５日錄得淨流入，在周五（２８日）再錄得有接近

４３億元的淨流入。《第一上海首席策略師 葉尚志》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

