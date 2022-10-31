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即市新聞

31/10/2022 16:40

《盤後部署》恒指最熊或見萬一點，金融峰會缺大行ＣＥＯ或損形象

　　《經濟通通訊社３１日專訊》本月最後一個交易日，港股表現缺乏驚喜，恒指今日低開低收
，雖然曾一度衝上１５１１３點水平，但隨後無以為繼，並一度下跌至１４５００點水平，內銀
股成大市下跌主因，其中建行（００９３９）及工行（０１３９８）跌４至５％；另外龍湖集團
（００９６０）因管理層調關係，大跌逾兩成，最終恒指未能重返萬五點關口，收報１４６８７
，跌１７６點或跌１﹒１８％，主板成交１３０９﹒９２億元。國企指數報４９３８，跌９０點
或跌１﹒８０％。恒生科技指數報２８５２，升２９點或升１﹒０５％。
　　內地股市微跌上證綜合指數報２８９３，跌２２點或跌０﹒７７％，成交３９６６﹒５４億
元人民幣；深證成份指數報１０３９７，跌４點或跌０﹒０５％，成交２３２２﹒０７億元人民
幣。
　
＊股樓雙殺難有發圍，信心不足大行明剃眼眉＊
　
　　香港經濟目前陷入「股樓雙殺」階段，除了股市不斷尋底之外，樓市亦開始多宗蝕讓盤，眾
所周知樓市與股市是支撐香港經濟命脈，目前這個情況難有發圍，再加上港股自２０１８年１月
見３３０００點高位後，便開始出現整整逾三年的下降軌，港股目前「陰跌」令人難受，保守估
計可能要到１１０００點左右（約２００９年低位）可能才有反彈。
　　另一方面，本港即將舉辦金融峰會，但有三間大行的ＣＥＯ先後有不同原因表示將會缺席，
市場解讀為外資大行對本港信心不足，是次缺席金融峰會亦是「明剃眼眉」，不排除有更多外資
大行以不同原因缺席，對本港金融市場有一定形象損害，投資者可能需要留意接下來數日會否有
更多投行缺席，可能對港股造成一定程度下跌的誘因。（ｕｌ）

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