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31/10/2022 08:13

【國際要聞】巴西政壇變天，左翼前總統盧拉險勝現任總統博索納羅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》巴西總統選舉投票於當地時間周日（３０日）舉行，估計
１﹒２億選民投票。左翼前總統盧拉以５０﹒７２％對４９﹒２８％的得票率，險勝試圖連任的
現任右翼總統博索納羅。由於雙方得票率接近，有巴西特朗普之稱的博索納羅可能挑戰大選結果
。（ｊｆ）

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