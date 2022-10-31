《台股攻略－黃振宇》美科企業績勝預期，電子股普遍上揚

《台股攻略》美國科技股業績普遍造好，美股三大指數上升，刺激台股今日（３１日）反彈

，由半導體雙雄領軍，電子股普遍上揚，加權指數最多升１８９點，雙１１概念股受追捧，指數

最終收１２９５０點，升１６１點，成交金額為１６７６﹒９９億元（新台幣．下同），三大法

人合計淨買入７５﹒２２億元。

電子權值股方面，半導體雙雄的台積電收３９０元，升２﹒８％，市值重返１０兆元；聯發

科受惠外資看好並調升評級及目標價，股價收５９０元，升４﹒４％；另外，鴻海受鄭州廠員工

疑因中國當地疫情升溫而自行撤離，消息影響股價逆市下挫１﹒４％，收１０２﹒５元。大價股

走勢分歧，大立光升２﹒２％，信驊跌０﹒３％，力旺跌４﹒４％，譜瑞－ＫＹ展望低迷，其股

價開市不久便跌停，緯穎及祥碩均跌超過１％，旭隼及嘉澤分別升０﹒４％及０﹒９％。ＩＣ設

計股方面，金麗科漲停，威盛、立積、九暘、安國、連宇、聚積及通嘉均升超過４％。臨近雙

１１檔期，電商三雄紛紛上揚，富邦媒及東森漲停，網家升７﹒７％。

本周將迎來美聯儲局議息會議，市場觀望氣氛濃厚，預料大市走勢波動。操作方面，建議分

注投資，不宜急於撈底，可留意受惠市場需求的綠能概念、儲能股及處於發展期的新能源車相關

股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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