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31/10/2022 17:37

《台股攻略－黃振宇》美科企業績勝預期，電子股普遍上揚

　　《台股攻略》美國科技股業績普遍造好，美股三大指數上升，刺激台股今日（３１日）反彈
，由半導體雙雄領軍，電子股普遍上揚，加權指數最多升１８９點，雙１１概念股受追捧，指數
最終收１２９５０點，升１６１點，成交金額為１６７６﹒９９億元（新台幣．下同），三大法
人合計淨買入７５﹒２２億元。
　　電子權值股方面，半導體雙雄的台積電收３９０元，升２﹒８％，市值重返１０兆元；聯發
科受惠外資看好並調升評級及目標價，股價收５９０元，升４﹒４％；另外，鴻海受鄭州廠員工
疑因中國當地疫情升溫而自行撤離，消息影響股價逆市下挫１﹒４％，收１０２﹒５元。大價股
走勢分歧，大立光升２﹒２％，信驊跌０﹒３％，力旺跌４﹒４％，譜瑞－ＫＹ展望低迷，其股
價開市不久便跌停，緯穎及祥碩均跌超過１％，旭隼及嘉澤分別升０﹒４％及０﹒９％。ＩＣ設
計股方面，金麗科漲停，威盛、立積、九暘、安國、連宇、聚積及通嘉均升超過４％。臨近雙
１１檔期，電商三雄紛紛上揚，富邦媒及東森漲停，網家升７﹒７％。
　　本周將迎來美聯儲局議息會議，市場觀望氣氛濃厚，預料大市走勢波動。操作方面，建議分
注投資，不宜急於撈底，可留意受惠市場需求的綠能概念、儲能股及處於發展期的新能源車相關
股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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