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即市新聞

31/10/2022 09:47

《窩輪豪情－梁業豪》留意何時投資者開始不敢再看後市回升

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、醫
療保健業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為聯想
（００９９２）、金蝶國際（００２６８）與長城汽車（０２３３３），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜
首選新奧能源（０２６８８）、ＥＳＲ（０１８２１）與中國海外發展（００６８８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫療保健業與能源業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為長城汽車、聯想與電能實業
（００００６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選新奧能源、威高股份（０１０６６）與龍湖集團
（００９６０）。
　　具足夠經驗的投資者都會知道，於絕大部分投資者不敢再看後市回升時，市況很快便會回升
；反之亦然。指數牛熊證市場內，收回價區域內的總街貨量變化應可給我們一些後市方向的啟示
。當指數牛證總街貨量不再顯著增加時，即代表投資者開始不敢再看後市回升了。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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