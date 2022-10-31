《窩輪豪情－梁業豪》留意何時投資者開始不敢再看後市回升

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、醫

療保健業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為聯想

（００９９２）、金蝶國際（００２６８）與長城汽車（０２３３３），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜

首選新奧能源（０２６８８）、ＥＳＲ（０１８２１）與中國海外發展（００６８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫療保健業與能源業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為長城汽車、聯想與電能實業

（００００６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選新奧能源、威高股份（０１０６６）與龍湖集團

（００９６０）。

具足夠經驗的投資者都會知道，於絕大部分投資者不敢再看後市回升時，市況很快便會回升

；反之亦然。指數牛熊證市場內，收回價區域內的總街貨量變化應可給我們一些後市方向的啟示

。當指數牛證總街貨量不再顯著增加時，即代表投資者開始不敢再看後市回升了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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