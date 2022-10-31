【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減，外資難流入港股或試萬三

《經濟通通訊社３１日戚朗軒、余穎恒專訊》港股１０月試完一底再一底，但沒有最低只有

更低，月內連１５０００都失守！月初港股憧憬進一步放寬入境檢疫至「０＋０」，曾一度於北

水缺席下大升逾千點，但美國將３１間中企列入未經核實清單，加上二十大前不明朗因素累積，

恒指上半月已失守１７０００。隨後恒指於該位嘗試反撲，惜在外圍通脹高、加息快的不利氣氛

下，二十大完結後，恒指單日急瀉千點，失守１６０００兼再逼近１５０００大關，但期結因素

等令１５０００大關一觸即破，３１日再創恒指逾１３年半新低至１４５９７。



＊連敬涵：預期美國通脹見頂＊



恒指１０月接連跌穿幾個整數心理關口，國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社

》表示，目前市況是否已在１５０００點見底仍然未知，早前恒指的反彈是跟隨美股憧憬加息壓

力減輕回升，加上人民幣升值才略為反彈。不過他提到，目前外圍對美國通脹見頂較為樂觀，但

美夢能否成真仍要觀望多項數據，若繼續支持通脹見頂的預期，則證明聯儲局加息奏效，１２月

才有可能降低加息幅度至半厘，對股市才會更有幫助。

至於內地因素方面，連敬涵指二十大過後市場希望變失望，經濟以至防疫措施都未如市場預

期，而早前港股大跌亦已反映相關因素。未來觀望內地防疫措施能否進一步鬆手，以及經濟數據

改善，才有望對市場產生更大上升動力。



＊連敬涵：憂李強維持強硬管治手段＊



二十大完結後，港股曾大跌千點，連敬涵預期此後一段時間都未必會有進一步穩經濟措施，

因商討需時，最快亦要到１１月的中央工作會議後才可能有措施出台，但他預期中央需公布有關

放寬防疫措施才能支持大市。他指出，目前的確缺乏誘因令外資重返港股，因臨近年尾，除非有

重大利好消息，否則外資起碼要到明年才會部署港股。

連敬涵補充，二十大後外資看法偏淡，其中一大原因是原職上海市委書記的李強勢將接任國

務院總理，市場擔心李強掌管上海時的強硬封城政策，有機會在他擔任總理後進一步擴展至全國

，加劇對中國經濟影響，削弱外資信心。連敬涵表示，現時港股跌幅難以估計。



＊林嘉麒：１１月議息或較鴿派＊



美國１１月將舉行國會中期選舉，市場較關注聯儲局在中期選舉前的加息取態。元宇證券基

金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，根據經驗，聯儲局在中期選舉前在貨幣政策上會略

為寬鬆，近期聯儲局官員的口風都較鴿派，相信當局在中期選舉前不會有太大加息幅度。他續指

，近幾個月美國ＣＰＩ按年漲幅逐步回落，意味聯儲局加息開始在遏制通脹上起了些少作用，投

資者未來宜再留意聯儲局議息後，如何就通脹數據調整加息政策。

另外，他指民主黨的選情對美股走勢重要，因為現任美國總統拜登代表的民主黨，過往在參

眾兩院都有較多議席，若然今次民主黨在中期選舉議席流失過多，將令拜登政府往後的施政變得

更加困難，屆時可能會為市場帶來引憂，從而令美股出現震盪。



＊英鎊強勢接近尾聲＊



除了美國中期選舉之外，英國首相的更換亦成為今個月焦點之一。上任英國首相卓慧思請辭

僅數天，保守黨內部迅速解決新任首相問題，辛偉誠成為首位英籍印裔首相，英鎊匯率曾反彈。

林嘉麒表示，現階段市場似乎已將英倫銀行加息及政局轉趨穩定的兩大因素消化，英鎊走勢

已沒有之前那麼強。他認為，英國目前的通脹及經濟增長差的問題頗為嚴重，經濟數據對英鎊影

響較大，相信早前的強勢已去到尾聲，兌美元的價格未來有機會回落。

他續指，滙控（００００５）在歐洲及英國業務的佔比較多，今年１０月尾公布的季績尚未

反映英鎊急跌、英國通脹問題等因素。由於英國經濟前景較暗淡，英鎊更有可能出現新一輪下跌

趨勢，屆時對滙控的影響較大。他又提到，另一隻國際銀行股渣打（０２８８８）的焦點在於美

元稍為轉弱，以及新興市場的業務表現，受英鎊的拖累較少，前景相對較滙控樂觀。



＊港股估值料續被調低＊



林嘉麒表示，隨著重磅科技股即將公布業績，市場較關注這些在恒指權重佔比甚多的股票表

現，並為公司未來盈利作出預測，對港股走勢非常關鍵。他又指，早前美股因鷹派加息預期降溫

而有所反彈，但港股沒有跟隨，走勢反而一天比一天弱，而現時恒指市盈率仍未到最低水平，疊

加資金流走、人民幣走勢等不明朗因素，估計恒指的估值會繼續被調低。

他估計，１１月港股料會繼續弱勢，反彈力度亦不會太強，回落到１３０００點或有較大支

持。

