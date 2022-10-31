《談國論企－黎偉成》通脹９月份僅隨食品價稍升

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年９月份環比止跌再度略為上升，乃受

以豬肉、鮮果、鮮菜為主等食品價格升勢稍轉強的影響，而消費性商品續徐徐向上，屬良性結構

性經濟新變化。加上工業生產者出廠價格ＰＰＩ僅微升幅，通貨不斷壓力續放緩。國務院常務會

議連月力擴有效需求的政策，相信國民經濟有望在內需支持保持穩增態勢。



＊豬肉和果菜價格回升該屬短線現象＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年９月份同比增長２﹒８％，略

高於８和７月份分別達２﹒５％和２﹒７％的升幅，為２０２２年以來的最高增長月份，仍屬可

以接受的經濟信號。特別是通脹未為新冠肺疫在疫情散發多發和造成不利局面的較大壓力，因中

央和國務院一直堅持穩中求進工作總基調，高效統籌疫情防控，確保經濟社會能延續恢復態勢的

同時，工、商、農業生產和供應基本滿足市場需求，使通貨價格終於受控，有利於實體經濟轉穩

和逐步回復到穩中有進的軌道。

尤其是ＰＰＩ於９月份的升幅收窄至僅０﹒９％，為自２０２１年１１月份以來的１１連跌

，相對於ＣＰＩ是月所增之數少增１﹒９個百分點，有利央行更為放手處理貨幣政策，促國民經

濟持續向好發展。

先談對ＣＰＩ有十分重大影響的（甲）食品大類最新發展，分類指數２０２２年９月份同比

增長８﹒８％，較對上一個月所增的６﹒１％多增２﹒７個百分點之普，是為全年暫告最高的增

長月份，因（一）禽肉價格分類指數於９月份同比上升１６％，環比增加５﹒９個百分點，遠高

於８月份的１０﹒１％和７月份的８﹒４％升幅，而影響ＣＰＩ由上月之升０﹒３２個百分點提

升至０﹒５個百分點，足見此項對整體通貨膨脹造成相當重大的壓力。

肉禽大類價格再度明顯上升，乃因：（Ｉ）豬肉價格於９月份同比增長３６％，比８月份的

２２﹒４％升幅多增１３﹒６個百分點，更形成三連升之態，而６月份尚跌６％之，影響ＣＰＩ

由上月的上升０﹒３個百分點提升至０﹒４５個百分點，因（ｉ）美國主動推手弄出的烏克蘭戰

局，使環球糧食、能源等供應更為短缺和價格續升，飼養肉禽食料成本遂隨之走高。

但（ｉｉ）中國生豬存欄量於２０２２年上半年末達４﹒２３億頭同比減１﹒９％，其中能

？殖母豬存欄量４，２７７萬頭；而上半年產量２，５１９萬噸增長５﹒３％；相信豬肉供應能

滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，民生受惠，但這仍受國際糧食價高之困。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年９月份同比升１﹒７％，

環比升０﹒４個百分點；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌２。％，環比升０﹒６個百分點。

更重要的，是（二）非禽肉的其他主要食品，有多個項目的升幅急升，如（１）鮮果分類指

數於９月份同比增長１７﹒８％，環比高１﹒５個百分點，對ＣＰＩ影響由０﹒２８個百分點升

至０﹒３１個百分點。（２）鮮菜分類指數於是月份上１２﹒１％，環比回升６﹒９１個百分點

，對ＣＰＩ影響上升０﹒２５個百分點。



＊消費品價格較高屬結構性的良性轉型所致＊



二者皆受到天氣和季節性的影響，持續明顯走高。天氣復常，又以鮮菜的種植、收割期較短

，情況會比較好一點，問題是鮮果回復正常供應需時。

餘者皆增：（３）？類升７﹒３％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０５個百分點。（４）糧食分

類指數增３﹒６％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒０６個百分點。

至於（乙）消費品大分類指數，於２０２２年９月份同比增長４﹒３％，環比升０﹒６個百

分點，無疑高於ＣＰＩ漲幅，卻可以接受，理由是此屬消費購物的結構性通貨價格向上，反映出

內需出現較為全面升溫，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）交通和通信分類指數在９月份升幅稍回調至４﹒５％

，因交通工具使用燃料價格升幅由上月的１９﹒９％下調至１９。％，可見國際以石油為主的能

源價格回落所衍生的壓力有所降低；（２）居住分類指數升幅０﹒３％，環比回落０﹒３個百分

點，對民生當然有良性的影響。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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