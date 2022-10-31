《異動股》龍湖（９６０）跌幅擴大，曾瀉逾４４％創５年半新低

《經濟通通訊社３１日專訊》龍湖（００９６０）現價跌３５﹒５２％，報８﹒４６元，以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４７﹒８４％。該股成交約２６４８萬股，涉資２﹒３１億

元。盤中低見７﹒２６元２０１７年５月以來新低。

龍湖集團作出一系列董事變動，均自上周五（２８日）起生效，創辦人吳亞軍由於個人年齡

及身體原因而辭任，辭任執行董事、主席及授權代表，並獲委任為戰略發展顧問，而執行董事及

首席執行官陳序平獲委任為主席及授權代表等，而沈鷹獲委任為執行董事；夏雲鵬獲委任為非執

行董事；邵明曉由執行董事調任為非執行董事。

另外，龍湖集團公布，第三季度全口徑銷售５９８億人民幣，同比增長０﹒８％；首９個月

經營性收入約１７１﹒８億人民幣，年內已新開９個商場，而在９至１０月在多個城市新獲取

１０個項目，拿地金額約１０８億人民幣，而年內無到期債務，財務狀況健康安全。



＊龍湖拖累全線內房跌勢加劇＊



碧桂園（０２００７）跌８﹒０４％，報１﹒０３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌

幅２１﹒９７％；碧桂園服務（０６０９８）跌８﹒８１％，報６﹒７３元，以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅２０﹒５４％；中海外（００６８８）跌５﹒４６％，報１４﹒９元，以現

價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２７﹒１４％；潤地（０１１０９）跌４﹒６７％，報

２４﹒５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２１﹒３５％；綠城（０３９００）跌

１５﹒２％，報７﹒３１元，以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅４８﹒３％。

現時，恒生指數報１４６５７，跌２０５點或跌１﹒３９％，主板成交９７﹒２８億元。國

企指數報４９４８，跌８０點或跌１﹒６０％。恒生科技指數報２８２１，跌１點或跌

０﹒０４％。

即月期指新報１４６９０，跌２０１點，高水３３點。即月國指期貨報４９６８，跌７８點

，高水１９點。即月科指期貨新報２８２６，跌７點，高水８點。

上證綜合指數報２９０１，跌１４點或跌０﹒４９％，成交４５０﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１０３６８，跌３３點或跌０﹒３３％，成交５７５﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ８﹒４６元 跌３５﹒５２％

碧桂園（０２００７） １﹒０３元 跌８﹒０４％

碧桂園服務（０６０９８） ６﹒７３元 跌８﹒８１％

中海外（００６８８） １４﹒９０元 跌５﹒４６％

潤地（０１１０９） ２４﹒５０元 跌４﹒６７％

綠城（０３９００） ７﹒３１元 跌１５﹒２％

萬科企業（０２２０２） １０﹒６８元 跌５﹒６５％

旭輝控股集團（００８８４） ０﹒５２元 無升跌

旭輝永升服務（０１９９５） １﹒６１元 跌１１﹒０５％

華潤萬象生活（０１２０９） ２３﹒３０元 跌１﹒６９％

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（ｈｃ）

