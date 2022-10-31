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即市新聞

31/10/2022 12:30

《午市前瞻》專家料美議息結果不利人幣走勢，比電績差只宜博短線

　　《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收報１４９９５，升１３１點或０﹒８９％，主
板成交６８９﹒４３億元。恒生中國企業指數報５０５３，升２４點或０﹒５％。恒生科技指數
報２９２０，升９７點或３﹒４５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２０９﹒８元，升９元或４﹒４８％，成交４２﹒１９億元；美
團收報１２７﹒８元，升６元或４﹒９３％，成交２８﹒７２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
６３﹒７元，升１﹒９５元或３﹒１６％，成交１９﹒１９億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊聶振邦：人民幣劣勢港股難企穩１５０００＊
　
　　恒指今早輕微低開後，曾跌逾２００點再創逾１３年新低。華盛證券分析師聶振邦向《經濟
通通訊社》表示，今早開市下跌與香港ＰＭＩ差過市場預期有關，同時人民幣兌美元有貶值壓力
，１５０００較難企穩，同時本周四（１１月３日）將有美國聯儲局議息結果，對人民幣走勢進
一步不利，故目前支持位先下移至１４８００。
　　聶振邦預計１１月股市表現都難以向好，港股需觀望大型科技股業績表現造好，才有望反彈
向上至１５２００至１５５００。
　
＊舜宇追落後更值博＊
　
　　蘋果上周公布第四季財報，營收創同期新高兼獲利好過預期，上周五股價升逾７％，帶動港
股一眾概念股造好，比亞迪電子（００２８５）及瑞聲（０２０１８）均升超過一成。比電盤中
一個月以來再度突破２５０天線，聶振邦指早前比電公布第三季業績表現平平連跌兩日，今日借
蘋果業績反彈後，預期２４元阻力會較大，博入者可待回落２２至２２﹒２元吼入，但不應期待
有太大升幅，小注入手下有８至１０％升幅都不錯。
　　至於其餘概念股，瑞聲今日高開突破５０天線，聶振邦預期１５﹒５元附近有較大阻力；另
外他亦提到舜宇（０２３８２）近期股價落後，現價低於７０元不妨追落後，估計至少到８２元
附近才有較大阻力，較瑞聲更值博。（ｈｃ）

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