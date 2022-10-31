《美元走勢－羅明立》歐元０﹒９９低位開始有承接

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒８４ １４８﹒２８ １４７﹒７４

歐元╱美元 ０﹒９９４６ ０﹒９９６６ ０﹒９９３８

英鎊╱美元 １﹒１６０４ １﹒１６１３ １﹒１５８２

美元╱瑞郎 ０﹒９９７２ ０﹒９９６２ ０﹒９９７８

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４９７ ７﹒８４８６

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《美元走勢》美國９月核心ＰＣＥ物價指數按年增長５﹒１％，高於前值但略低過預期，９

月個人支出按月增長０﹒６％，收入則按月增長０﹒４％，支出的增幅大於收入。有聯儲局官員

認為要開始討論放緩加息步伐，市場預計聯儲局本周會議將加息０﹒７５％，而１２月會放慢至

加息０﹒５％。不過，由於美國第三季度實際ＧＤＰ增長２﹒６％，表現理想，美匯繼續造好但

未能企穩於１１１以上。

歐洲央行行長拉加德上周表示，就業市場表現仍然良好，但經濟放緩可能導致失業率上升，

經濟增長的下行風險仍然存在。同時承認短期通脹有上行風險。歐洲央行加息０﹒７５％後指未

來加息要視乎經濟數據而定，有傳內部對未來政策取態存在分歧。歐元在１﹒０１受阻後出現調

整，０﹒９９低位開始有承接，短期或要先行整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９９１０ １﹒００４０ ０﹒９８７０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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