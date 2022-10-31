【新冠肺炎】陳茂波快測陰性，已安排日內回港料明日下午抵達

《經濟通通訊社３１日專訊》正在沙特阿拉伯利雅德的財政司司長陳茂波，快速抗原測試結
果呈陰性，已安排日內啟程回港，預計在本港時間明日下午抵達。
早前出訪中東的陳茂波，因快速抗原測試結果呈陽性，故延長了在利雅德的停留時間。
（ｂｉ）
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